سلطان القاسمي يتسلم شهادة اعتماد الشارقة مدينة صحية من منظمة الصحة العالمية

المصدر: وام

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تسلم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح اليوم (الإثنين) في قصر البديع شهادة اعتماد الشارقة مدينة صحية من قبل منظمة الصحة العالمية وذلك للمرة الثانية.

يأتي اعتماد الشارقة للاستحقاق العالمي بعد استيفائها بنسبة 100‎% الاشتراطات والمعايير للمدن الصحية ضمن الشبكة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية وبزيادة بلغت 12‎% من الشروط المستوفاة في المرة الأولى.

وحققت الشارقة طيلة مسيرتها نقلات نوعية في القطاع الصحي وتطوير البنى التحتية بما يتوافق وأهدافها ورؤاها التي تضع الصحة العامة لأفرادها وبيئتها ضمن أولوياتها الرئيسية.

وتسلم صاحب السمو حاكم الشارقة شهادة اعتماد الشارقة مدينة صحية من الدكتور أحمد بن سالم المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، بحضور الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وعبدالله علي المحيان رئيس هيئة الشارقة الصحية، وكبار المسؤولين أعضاء اللجنة التنفيذية لبرنامج توسيع نطاق المدن الصحية في إمارة الشارقة.

جرى خلال اللقاء الذي شهد تسلم شهادة الاعتماد بحث العديد من الموضوعات الصحية العامة وجهود الإمارة في مجالات تعزير الصحة عبر مختلف المبادرات والأنشطة وتأسيس المنشآت الصحية وتطوير مختلف المرافق العامة بما يتوافق مع المعايير الصحية.

و أعرب وفد منظمة الصحة العالمية عن تقديره لجهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي الداعمة للقطاعات كافة و على رأسها القطاع الصحي الذي شهد نموا في الخدمات والمرافق وتطوير البنى التحتية وتعزيز الوعي المجتمعي في الصحة العامة.

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