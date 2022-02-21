مبادرة لحصر وردم الآبار المهجورة في المناطق المفتوحة برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد ابوالفتوح

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة مبادرة لحصر ودفن الآبار المهجورة والمكشوفة في المناطق والأماكن المفتوحة على مستوى الامارة بالتعاون مع الجهات المختصة حفاظا على السلامة العامة وتفاديا لوقوع أية حوادث سقوط فيها.

وترأس العميد محمد عبد الله الزعابي مدير إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة اجتماعا داخليا مع رؤساء الاقسام ومدراء الافرع للتباحث حول هذه المبادرة ووضع الخطوط العريضة لها تمهيدا لحصر الآبار المهجورة في المناطق المفتوحة في مختلف مناطق رأس الخيمة تمهيدا لمباشرة ردمها.

كما عقدت الادارة اجتماعا مع الجهات المعنية ضم كلا من القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، والهيئة الوطنية للازمات والكوارث، ودائرة البلدية، دائرة الخدمات العامة بالإضافة الى هيئة حماية البيئة والتنمية.

وأشار العميد الزعابي إلى أن إطلاق هذه المبادرة يندرج ضمن مساعي ادارة الدفاع المدني في رأس الخيمة للحفاظ على سلامة الأهالي من مواطنين ومقيمين وزائرين من خطر التعرض للسقوط في هذه الآبار والحفاظ على المظهر الجمالي العام للإمارة ونظافة البيئة والصحة العامة كون أن هذه الآبار قد تكون مأوى للزواحف والقوارض وغيرها، مضيفا أنه تم خلال الاجتماع التنسيق مع الجهات المختصة لوضع الخطوط العريضة للبدء في عملية حصر أماكن تواجد الآبار المهجورة والعمل على ردمها.

وأوضح الزعابي، ان المبادرة تقتصر على الآبار المكشوفة والمهجورة في المناطق المفتوحة خلافا للابار الواقعة في المزارع والمناطق المغلقة التي تقع مسؤوليتها على أصحابها، داعيا الأهالي إلى التعاون مع هذه المبادرة من خلال الابلاغ عن أماكن تواجد الآبار المكشوفة في المناطق المفتوحة لما لذلك من دور في توفير الوقت والجهد وسرعة انجاز العمل والاهداف الموضوعة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز