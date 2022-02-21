طائرة التفتيش الذكية أحدث ابتكارات "جمارك دبي"

المصدر: وام

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أكد سعادة أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة حرص جمارك دبي على نشر ثقافة الابتكار في المجتمع.. كاشفاً عن نوعية الابتكارات الجديدة التي سيتم الإعلان عنها ضمن فعاليات شهر الابتكار 2022 تتصدرها طائرة التفتيش الذكية التي تم تطويرها بفكرة إبداعية ذكية تمكنها من تحقيق أفضل النتائج في مجال التفتيش الجمركي.

وأشار إلى أن الدائرة خلال شهر الابتكار 2022 تنظم سلسلة من الفعاليات المتميزة تبدأ بحفل إطلاق فعاليات الابتكار بجمارك دبي غدا ويتضمن تكريم الموظفين المبتكرين ثم سيجري خلال هذا الحفل إطلاق مجلس واحة الابتكار التي تشمل عقد ملتقيات تعريفية وتثقيفية وتبادل معرفي مع جميع الشركاء الاستراتيجيين.

وقال في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن الدائرة تعتزم ضمن فعاليات شهر الابتكار المشاركة في ملتقى الابتكار الدولي الثالث الافتراضي في 23 فبراير الجاري حيث ستعرض الأفكار والابتكارات المتميزة للمبتكرين المشاركين من مختلف الدول كما ستنظم جمارك دبي فعالية حفل تكريم دوري الابتكار الأول الذي استمر على مدار العام 2021 في مسابقة للتنافس بين الإدارات الجمركية على تطوير الابتكار الأفضل الفائز في الدوري.. لافتا إلى أن جمارك دبي تطور 171 ابتكاراً جديداً في دوري الابتكار الأول قدمها 600 موظف جمركي.

وحول أبرز النتائج التي حققتها مبادرة الدائرة بإطلاق دوري الابتكار الأول في شهر الابتكار عام 2021.. اعتبر مدير عام جمارك دبي أن دوري الابتكار الأول كان من أهم الفعاليات التي أطلقتها الدائرة خلال العام 2021 كمسابقة للتنافس بين الإدارات الجمركية لتطوير أفضل الابتكارات في مجال العمل الجمركي وأثمر عن تحقيق نتائج قياسية حيث تم من خلال هذه المسابقة تطوير 171 ابتكاراً مؤسسياً نوعياً وهو رقم قياسي لم يسبق تسجيله في مسابقات الابتكار منها 19 ابتكارا خارقا وتنافست 7 ابتكارات خارقة على نهائي الدوري الذي شارك فيه 400 موظف من موظفي الدائرة تعاملوا مع 600 تحدي تمت معالجتها من خلال الأفكار والابتكارات المقدمة في الدوري وبلغ عدد الأفكار والابتكارات المفيدة 406 أفكار وابتكارات وتوزعت فرق العمل المشاركة وعددها 19 فريقا على 7 قطاعات جمركية وشملت 25 إدارة جمركية.

وذكر أن عدد الموظفين المبتكرين في جمارك دبي بالعام 2021 بلغ نحو 71 مبتكرا طوروا ابتكارات نوعية تدعم تطور العمل الجمركي وحصلت الدائرة في العام الماضي على 18 جائزة محلية وإقليمية وعالمية للإبداع والابتكار.. لافتا إلى أن نسبة 99.6 % من المعاملات الجمركية أصبحت تنجز من خلال الأنظمة الذكية ما مكن الدائرة من زيادة المعاملات الجمركية المنجزة ليصل عددها إلى 24 مليون معاملة في العام 2021 مسجلةً نمواً قوياً بنسبة 50% مقارنة بعدد المعاملات المنجزة في العام 2020 والتي بلغت 16 مليون معاملة.

وعن أهمية ابتكار الغواصة الجمركية في جمارك دبي ومساهمتها في ضبط عمليات التهريب .. أوضح أن الغواصة الجمركية هي ابتكار يستكشف بدن السفينة تحت الماء لديها القدرة على الغوص لمسافة 98 قدماً وهي مزودة بدقة كاميرا 4K تمكن المفتشين من الحصول على صور وفيديوهات ثلاثية الأبعاد عالية الجودة وبث حي لغرف العمليات من خلال نظارات الواقع الافتراضي لاكتشاف المواد الممنوعة والمحظورة التي يتم تهريبها في بدن السفينة الخارجي.

وأضاف أن الدائرة طورت منظومة متكاملة للابتكار بإشراف فريق القيادة في الدائرة حيث تتم متابعة كافة الأفكار والابتكارات التي يقدمها الموظفون والمتعاملون للارتقاء بمستوى العمل الجمركي ويجري التنسيق مع الإدارات والمراكز الجمركية لتحقيق اقصى استفادة ممكنة من الأفكار والابتكارات المقدمة بعد دراستها وتصنيفها للتأكد من جدواها وإمكانية تطبيقها وتتم المتابعة لتحويل الأفكار إلى ابتكارات منجزة تدخل في دورة العمل الجمركي لتحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين من أجل إسعادهم وتحسن مستويات الإنجاز عبر اختصار الوقت والجهد اللازم لاستكمال المعاملات الجمركية واتمام عمليات التفتيش بما يضمن تيسير التجارة وحماية المجتمع.

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