حصة بو حميد تدعو لدور فاعل لأولياء أمور أصحاب الهمم في التأهيل

المصدر: دبي - البيان

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دعت معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع إلى دور فاعل واستراتيجي لأولياء أمور أصحاب الهمم في برامج العلاج والتأهيل، والتي من دونهم لا يكتب لعملية التأهيل النجاح.

جاء ذلك في زيارة معاليها «قرية سند» لتأهيل وتعليم أصحاب الهمم بالمدينة المستدامة في دبي، حيث كان في استقبالها، أعضاء الكادر الإداري والفني بالمركز، وقامت معاليها بجولة في القرية للتعرف إلى المرافق والخدمات التي تعمل على تمكين أطفال القرية من الحصول على المهارات اللازمة للاعتماد على النفس والاندماج في المجتمع.

دور

جاءت جولة معاليها في «القرية» تشجيعاً لدور القطاع الخاص في تقديم الخدمات لأصحاب الهمم، إيماناً بالشراكة المجتمعية بين مختلف القطاعات للقيام بأدوارها المشتركة نحو أصحاب الهمم، حيث المنافسة لجذب أفضل الممارسات العالمية من برامج تأهيل وتدريب بما يصب في مصلحة أصحاب الهمم وأولياء أمورهم.

وأكدت معاليها أهمية الدمج المجتمعي لهذه الفئة وحقهم في ممارسة أدوارهم وأنشطتهم الاجتماعية والترفيهية والرياضية وغيرها، جنباً إلى جنب مع أقرانهم في البيئات الطبيعية، وبدعم وإشراف الأسرة التي تعد الحاضن الأول والأمثل لأبنائها.

برامج

ودعت معاليها إلى دور فاعل واستراتيجي لأولياء أمور أصحاب الهمم نحو برامج العلاج والتأهيل، والتي من دونهم لا يكتب لعملية التأهيل النجاح، كونهم الداعم الأكبر لأبنائهم، والشريك المكمل في المنزل لما يتم تقديمه من خدمات في مراكز أصحاب الهمم.

مرافق

واطلعت معالي حصة بو حميد في الزيارة على مرافق «قرية سند» التي تقع على مساحة 30 ألف متر مربع وبطاقة استيعابية تصل إلى 500 طالب. وشملت الجولة زيارة مراكز العلاج الطبيعي والسلوكي التطبيقي والوظيفي، والتعرف إلى آلية عمل المعالجين والاختصاصيين لرصد ومتابعة التقدم المحرز في مسيرة الطالب، بالإضافة إلى التعرف إلى برامج التدريب، التي تعمل على صقل المهارات الفنية والحرفية لدى الطلبة من خلال ورش الرسم والموسيقى والحرف اليدوية والنجارة والزراعة وغيرها من الأنشطة.

محاكاة

تعرفت معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع إلى قسم المنشآت الافتراضية، ومحاكاة الواقع، الذي يعمل على تدريب الطلبة على محاكاة الواقع للتأقلم مع سيناريوهات الحياة اليومية والحصول على مهارات عملية تسهم في تعزيز استقلاليتهم في أماكن مثل سوبر ماركت، العيادة الطبية، الحلاق، مركز محاكاة السفر، وغيرها من المرافق. كما تتم الاستفادة من هذه المنشآت في برامج التدريب الوظيفي لتأهيل الطلبة للعمل في مرافق مشابهة.

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