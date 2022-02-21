«كهرباء دبي» و«وزارة التكنولوجيا» تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

المصدر: دبي - البيان

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استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، على رأس وفد رفيع المستوى من الوزارة، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة.

حضر اللقاء سالم القبيسي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، وإبراهيم القاسم، المدير التنفيذي لقطاع الفضاء في وكالة الإمارات للفضاء، ومن جانب الهيئة، المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز.

تخللت الزيارة جولة للطاير، والأميري في مختلف أقسام مركز البحوث والتطوير الذي يسهم في توطين المعارف والخبرات.برنامج الهيئة

واستعرض الطاير خلال الجولة برنامج هيئة كهرباء ومياه دبي للفضاء (سبيس دي) الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في يناير 2021. ويدعم البرنامج الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030.

مشاريع

كما اطلع الضيوف خلال الجولة على عدد من المشاريع التي طورها مركز البحوث والتطوير التابع للهيئة منها ابتكار حاصل على براءة اختراع لتحديد الموقع الأمثل لأنظمة الطاقة الشمسية المركزة باستخدام طائرة بدون طيار وطوافة والذي يهدف لرفع كفاءة وفعالية هذه الأنظمة وأعربت الأميري، عن سعادتها بالتطور النوعي في مشاريع ومبادرات هيئة كهرباء ومياه دبي.

وأكد الطاير أن المركز يعمل على دعم مساعي الهيئة للتغلب على التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة.

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