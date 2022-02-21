المصدر: دبي ـ البيان

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تشهد دبي غداً حفل افتتاح متحف المستقبل، المبنى الأيقوني الذي يعد أجمل مبنى على وجه الأرض، ويعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حول الاستعداد للمستقبل واستشراف متغيراته وتطوراته، من خلال تقديم صرح علمي وحضاري بمقاييس عالمية، لدراسة المستقبل وتصميم أفكاره وتوجهاته.

وينفرد هذا الصرح العالمي الفريد بخصائص وميزات تتواءم مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، وتسهم في تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071، وتسريع تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية لبلوغ المستقبل، من خلال الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والإبداع البشري في تحديد المستقبل ورسم أبرز معالمه.

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