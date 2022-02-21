مستشفى رأس الخيمة يقدم أول علاج يقلل فترة المعاناة من الصداع النصفي بنسبة 75 %

المصدر: ( رأس الخيمة- البيان)

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كشف مستشفى رأس الخيمة عن تحقيق نتائج كبيرة، من خلال استخدام علاج فيبتي، العلاج الجديد للصداع النصفي، الذي أظهر نتائج مذهلة، من خلال تقليل فترة المعاناة من الصداع النصفي بشكل فعال بنسبة تصل إلى 75%.

ويُعد فيبتي علاجاً وريدياً سهل التطبيق، يقدم للمريض على أربع جرعات سنوية، تستغرق كل منها 30 دقيقة.

ويتوفر للمرضى حالياً فرصة الاختيار من بين ثلاث فئات مختلفة من العلاجات المضادة للببتيد المرتبط بجين الكالسيتونين، والتي يقدمها المستشفى، وآخرها علاج فيبتي، حيث يتم إعطاء العلاجين الآخرين إيموفيج (إرنوماب) وإمجاليتي (جلكانيزوماب) تحت الجلد مرة واحدة شهرياً.

وتُعد هذه العلاجات أهم طرق علاج الصداع النصفي والوقاية منه منذ عقود، حيث تم تصميمها لاستهداف الببتيد المرتبط بجين الكالسيتونين، وهو البروتين المعروف بتسببه في نوبات الصداع النصفي.

وأوضحت الدكتورة سويتا أداتيا، أخصائية الأعصاب في مستشفى رأس الخيمة: في ظل عدم توافر دواء مخصص للوقاية من الصداع النصفي، يعالج الأطباء حتى الآن هذه الحالات باستخدام أدوية وقائية، مثل مضادات الاكتئاب وأدوية الصرع ومضادات ارتفاع ضغط الدم، لكن الأدوية المضادة للببتيد المرتبط بجين الكالسيتونين تستهدف السبب الجذري للمشكلة، وتفيد المرضى بشكل كبير، من خلال تقليل فترة المعاناة من الصداع النصفي بنسبة تتراوح بين 50-75%. من جانبه، قال الدكتور رضا صديقي، الرئيس التنفيذي في مستشفى رأس الخيمة: تُعد الطرق العلاجية الجديدة الأنسب للمرضى، الذين يعانون من الصداع النصفي، ونحن من أُولَى المؤسسات، التي توفر جميع هذه الخيارات للمرضى في الإمارات.

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