8.7 ملايين درهم أنفقتها «بيت الخير» لعلاج المرضى 2021

المصدر: دبي - البيان

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كشفت إحصائية جديدة لجمعية بيت الخير إنفاقها 8 ملايين و700 ألف درهم لعلاج المرضى العام الماضي، منها مليونان و800 ألف درهم تم جمعها من برنامج «زايد الخير» على إذاعة الأولى، والذي يقدم مرة كل أسبوعين لجمع التبرعات للحالات الحرجة من المرضى.

وبحسب الإحصائية التي أعلنها عابدين العوضي، مدير عام الجمعية، فإن عدد المرضى المستفيدين من هذا البرنامج في العام الماضي 83 مريضاً، في حين استطاعت حملات فزعة الإلكترونية للدعم الطارئ مساعدة 20 مريضاً بمبلغ 474 ألف درهم. وقال العوضي: يعد مشروع «علاج» من أهم المبادرات المجتمعية التي أطلقتها «بيت الخير» في السنوات الأخيرة، لمساعدة المرضى المقيمين والأقل دخلاً، ممن ليس لديهم تأمين صحي يغطي مرضهم أو عملياتهم الجراحية، وهو أحد الأسباب الذي حازت «بيت الخير» بموجبه شهادة الآيزو للمسؤولية المجتمعية وفق المواصفة 26000، مرتين على التوالي في عامي 2015 و2018.

وأكد مدير عام بيت الخير أن الجمعية بدأت هذا المشروع بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي عام 2012، وهو ينمو بشكل متزايد، وبشكل خاص بعد جائحة كورونا، وأفاد بأن برنامج «زايد الخير» يعرض الحالات الحرجة لمرضى معسرين وأكثر اضطراراً وحاجة للعلاج العاجل أو لعمليات جراحية أو أدوية باهظة الثمن. ودعا العوضي المحسنين الكرام من أهل الخير للتبرع لهذه الحالات لتعزيز النمو الإنساني والتكافل المجتمعي بين المواطنين والمقيمين داخل الدولة.

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