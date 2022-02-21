«موارد الشارقة» تعزز ممارسات الابتكار

المصدر: (الشارقة – البيان)

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نفذت دائرة الموارد البشرية بالشارقة حزمة مخصصة من البرامج التدريبية، التي تقام بالتزامن مع شهر الإمارات للابتكار 2022م، سعياً لنشر وترسيخ ثقافة الابتكار، وتحفيز موظفي الحكومة على تبني ممارسات الابتكار على مستوى الدولة.

وكان أبرزها ثقافة الابتكار واستدامتها، والقيادة التحويلية لدعم الابتكار، واستشراف المستقبل وإدارة الابتكار، وشارك بها موظفو جهات ودوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة من كافة المستويات الوظيفية، وتم عقدها بنظام التدريب الافتراضي عبر برنامج «مايكروسفت تيمز».

ويأتي تنظيم هذه البرامج في سياق الجهود والممارسات، التي تتبناها الدائرة في رفع المهارات الابتكارية لدى موظفي الحكومة وتطوير المبادرات والأفكار الاستثنائية، التي تسهم في تحفيز الإبداع والارتقاء ببيئات العمل.

وفي هذا الصدد أكد الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية أن شهر الإمارات للابتكار هو إدراك تطبيقي لأهمية الابتكار، خلال المرحلة المقبلة.

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