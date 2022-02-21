«ورشة حكومة دبي» تطلق مجموعة من المبادرات الابتكارية

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت «ورشة حكومة دبي» مجموعة من المبادرات الابتكارية خلال مشاركتها في فعاليات شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2022»، دعماً منها للتوجهات الوطنية الرامية إلى ترسيخ الابتكار ورؤيتها الهادفة إلى الاستفادة منه في تطوير الحلول والخدمات المقدمة للمتعاملين وتعزيز كفاءتها وموثوقيتها.

وفي هذا السياق أطلقت الورشة «كراج لاب» (Garage Lab) واستعرضت أهدافه والمواد المستخدمة في تصنيعه، بالإضافة إلى تنظيم «جلسة استشراف المستقبل» التي تهدف إلى استشراف التوجهات المستقبلية من منظور الابتكار والتكنولوجيا والاستدامة ومناقشة أفضل الحلول المبتكرة لضمان تقديم خدمات متميزة للمتعاملين، وخُصصت الجلسة لفئة الشباب في الورشة. كما شاركت في ورش المؤسسة الاتحادية للشباب التي تهدف إلى تعزيز مفهوم الابتكار لدى الشباب على نحو عام.

ثقافة

وأكد فهد أحمد الرئيسي، المدير التنفيذي لورشة حكومة دبي، أهمية شهر الإمارات للابتكار في نشر ثقافة الإبداع في الدولة، ودعم الابتكار والاختراع في الإمارات. وشدد على دور الابتكار بحسبانه ركيزة أساسية لازدهار اقتصاد دولة الإمارات، وضرورة تحويل هذا المفهوم إلى منهجية إدارية على نطاق أوسع بما يساعد على تطوير العمل الحكومي ويعزز من التنمية الاقتصادية.

حلول

وقال الرئيسي: «نحرص في ورشة حكومة دبي على تبني الحلول والأفكار الإبداعية لتطوير عملياتنا التشغيلية ورفع جودة الخدمات التي نقدمها للمتعاملين. وتأتي مشاركتنا في شهر الإمارات للابتكار في إطار مسؤوليتنا وجهودنا لدعم التوجه الوطني الساعي إلى تبني الابتكار منهجية استراتيجية راسخة في إطار عملنا، مع التركيز على خلق بيئة إيجابية مشجعة على الإبداع والريادة والإنتاجية».

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