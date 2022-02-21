سعيد الطاير: الابتكار ركيزة عملنا في «كهرباء دبي»

المصدر: دبي - البيان

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قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: تشكل فعاليات «الإمارات تبتكر» حدثاً وطنياً سنوياً مهماً لتسليط الضوء على ثمار الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والدعم اللامحدود الذي توفره القيادة الحكيمة للارتقاء بالعمل الحكومي، وتبني ثقافة الابتكار في مختلف مجالات العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة وترسيخه ممارسة مجتمعية يومية.

مستقبل

ويواكب احتفاء الفعاليات هذا العام بالابتكار والمبتكرين احتضان دولة الإمارات العالم بأكمله في إكسبو 2020 دبي، حيث تتواصل العقول وتصنع المستقبل لترسيخ مستقبل مزدهر ومستدام للبشرية جمعاء. وفي هيئة كهرباء ومياه دبي، نعتمد على الابتكار بوصفه ركيزة أساسية في عملنا ونهجنا المؤسسي، تحقيقاً لأهداف مئوية الإمارات 2071 لجعل دولة الإمارات أفضل دولة في العالم، ومبادرة دبي X10. وفي إطار رؤيتنا أن نكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة، نسهم في الانتقال بدبي نحو ريادة المستقبل عبر إعادة صوغ المفاهيم التقليدية لآليات العمل، ورسم ملامح مستقبل جديد للمؤسسات الخدمية حول العالم.

استراتيجية

وأضاف معالي الطاير: «نعمل على بناء ونشر ثقافة الابتكار بين المؤسسات والأفراد والتركيز على عدد من القطاعات التي ستقود عملية الابتكار في المستقبل ومن بينها قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، لتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

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