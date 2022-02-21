14 فعالية لـ«الإمارات للملكية الفكرية» ضمن أسبوع حافل

المصدر: دبي ـ شيرين فاروق

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حرصت جمعية الإمارات للملكية الفكرية ومركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية على المشاركة في شهر الابتكار بأسبوع الملكية الفكرية اعتباراً من اليوم إلى 28 فبراير الجاري بـ14 فعالية متنوعة بالتعاون مع بعض الوزارات والمؤسسات المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك تتويجاً لنجاح هذه الفعاليات الأعوام الماضية كما حصدت إشادة من جامعة الدول العربية.

مبادرة

وتفصيلاً، قال اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية انطلاقاً من النتائج الإيجابية التي حققتها مبادرة أسبوع الملكية الفكرية خلال العام الماضي 2021، حيث قامت الجمعية بطرح (19) فعالية متنوعة شملت ورش العمل التدريبية والجلسات الحوارية، وشارك فيها (22) جهة حكومية و(30) جهة خاصة و(05) جامعات ومدارس، واستفاد منها ما يقارب (450) مشاركاً، والتي لاقت نجاحاً كبيراً.

تحفيز الابتكار

ولفت اللواء العبيدلي إلى أن إطلاق المبادرة هذا العام جاء بهدف تحفيز الابتكار ونشر ثقافة الملكية الفكرية، وجعله محطة مهمة لجذب الاهتمام والتوعية بقضايا الملكية الفكرية وقوانينها، إضافة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية في تصميم وتطوير التجارب والمبادرات المستقبلية، منوهاً أن فعاليات هذا العام تتميز بأهمية كبرى لتزامنها مع الحدث العالمي إكسبو 2020 دبي واحتفالات الدولة باليوبيل الذهبي والاستعداد لمرحلة جديدة يؤرخها تاريخ الدولة، للعبور إلى المستقبل، وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071.

ندوات ومحاضرات

ونوه اللواء العبيدلي إلى أن الجمعية ستنظم (14) فعالية مختلفة خلال أسبوع، وستشمل سلسلة من (4) ندوات تثقيفية تحت عنوان: «برودكاست رواد الخبرة في الملكية الفكرية» مقدمة لعامة فئات المجتمع المهتمين بمستجدات وتحديثات قوانين الملكية الفكرية، وندوة تثقيفية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في الإمارات تحت عنوان: «إسهامات دولة الإمارات العربية المتحدة والتطورات التشريعية في مجال الملكية الفكرية» والتي تستهدف طلاب الجامعات وعامة فئات المجتمع، وندوة نقاشية بالتعاون مع نادي الإمارات العلمي تحت عنوان «تسجيل براءات الاختراع لتعزيز التقدم التكنولوجي» والتي تنظم بالملتقى العلمي الآسيوي بمقر ندوة الثقافة والعلوم، كما سيقدم مركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية محاضرة توعوية إلى موظفي شرطة دبي تحت عنوان «نظرة عامة عن الملكية الفكرية وبراءة الاختراع»، ومحاضرة توعوية إلى موظفي هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية تحت عنوان: «الملكية الفكرية محفز للابتكار»، وستقوم الجمعية بتقديم جلسة نقاشية عامة من خلال خاصية «سبيس تويتر» تحت عنوان: «الابتكار وتسويق الاختراعات».

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