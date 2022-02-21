الاحتفال باعتماد مستشفى زايد العسكري لمنح البورد الإماراتي

المصدر: أبوظبي - وام

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احتفلت قيادة سلاح الخدمات الطبية بوزارة الدفاع، باعتماد المعهد الوطني للتخصصات الصحية مستشفى زايد العسكري لمنح البورد الإماراتي أولَ مؤسسة طبية عسكرية في الدولة والذي يجسد المستوى المتقدم لبرامج التعليم الطبي المستمر التي يقدمها المستشفى وجهوده للارتقاء بمستوى الكفاءات الطبية وفقاً لأحدث الممارسات الطبية العالمية. ويتيح الاعتماد لمستشفى زايد العسكري الفرصة لتمكين الأطباء المتدربين من الحصول على شهادات البورد الإماراتي التي تمنح درجة استشاري مباشرة بعد الحصول عليها.

بدأ الاحتفال بعرض مادة فيلمية لمراحل الاعتماد المؤسسي لسلاح الخدمات الطبية، تلتها كلمات المسؤولين ومن ثم تكريم المساهمين في حصول مستشفى زايد العسكري على الاعتماد المؤسسي للبورد الإماراتي.

وقال العميد الركن الطبيب سرحان النيادي قائد سلاح الخدمات الطبية إن حصول مستشفى زايد العسكري على هذا الاعتماد يعد دليلاً جديداً على المكانة الرائدة التي بلغها المستشفى والثقة الكبيرة بقطاع الخدمات الصحية العسكرية في تقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية وفق أرقى الممارسات العالمية.

وأضاف إن مستشفى زايد العسكري يعد اليوم مستشفى تعليمياً يتم فيه اعتماد البرامج التخصصية في سلاح الخدمات الطبية ومنها برامج الباطنية وبرنامج طب الأسرة وبرنامج الحوادث والطوارئ والتي تمكن المتدربين من الحصول على درجة استشاري مباشرة وذلك بعد اعتماد دائرة الصحة وذلك أسوة بالبرامج الدولية المعتمدة. من جانبه قال الدكتور محمد الحوقاني الأمين العام للمعهد الوطني للتخصصات الطبية إننا نتشرف اليوم بتسليم شهادة الاعتماد المؤسسي لمستشفى زايد العسكري من المعهد الوطني للتخصصات الصحية لمنح البورد الإماراتي.

وأشار إلى أن المعهد الوطني للتخصصات الصحية شكل أكثر من عشرين لجنة علمية من الخبراء والاستشاريين في مختلف التخصصات الطبية لصوغ معاير الاعتماد المؤسسي والبرامجي حسب أفضل الممارسات العالمية في التعليم الطبي.

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