حاكم رأس الخيمة يبحث التعاون مع سفير ألمانيا

المصدر: (رأس الخيمة - وام)

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استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، إرنست بيتر فيشر، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة، وأندرياس ماتفيلدت، النائب في البرلمان الألماني، والوفد المرافق لهما.

ورحب صاحب السمو، بالسفير والنائب والوفد المرافق، وبحث معهم تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد.

وأشاد سموه بعلاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية التي تربط دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية في شتى المجالات.

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