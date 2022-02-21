صندوق أبوظبي للتنمية يبحث تعزيز التعاون مع كوبا

المصدر: أبوظبي - البيان

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استقبل محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، رودريغو مالميركادياز، وزير التجارة والاستثمار الخارجي والتعاون الدولي الكوبي، بحضور خليفة عبد الله القبيسي، نائب مدير عام الصندوق، وروبرتو بلانكو، السفير الكوبي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وعدد من كبار المسؤولين من كلا الجانبين. وبحث الطرفان خلال اللقاء، الذي عُقد في مقر الصندوق، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، إلى جانب مناقشة الفرص التنموية والاقتصادية ذات الأولوية للحكومة الكوبية، إضافة إلى تسليط الضوء على المشاريع التنموية التي مولها الصندوق في كوبا وتتوافق مع أهدافه الاستراتيجية في تحقيق التنمية المستدامة بالدول النامية.

تطور ملحوظ

وقال محمد سيف السويدي: إن العلاقات الثنائية بين صندوق أبوظبي للتنمية والحكومة الكوبية، شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الخمس الماضية، حيث موّل الصندوق مشاريع استراتيجية في قطاع الطاقة المتجددة، لعبت دوراً رئيساً في تحسين جودة حياة أفراد المجتمع، ومساندة الحكومة على تحقيق أهدافها التنموية، لافتاً إلى أن الصندوق يتطلع قدماً إلى ترسيخ علاقة التعاون مع كوبا والنظر في تمويل مشاريع مستقبلية تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد.

تنسيق الجهود

ومن جانبه، قال رودريغو مالميركادياز «يأتي هذا اللقاء في إطار حرصنا على مواصلة تنسيق الجهود وتعزيز التعاون المشترك مع صندوق أبوظبي للتنمية الذي يسهم بشكل فعّال في تمويل مشاريع تنموية، تنعكس بشكل مباشر على مختلف القطاعات الاقتصادية»، مشيراً إلى أن تنفيذ مشاريع الطاقة في كوبا يعد خطوة رائدة نحو توفير الطاقة الكهربائية لآلاف الأسر، كما أنها تساهم في تنمية قطاعات إنتاجية حيوية، إضافة إلى دورها فيما يتعلق بحماية البيئة.

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