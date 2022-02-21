حاكم رأس الخيمة: البحث العلمي مرتكز أساسي لتحقيق التنمية

المصدر: رأس الخيمة - وام

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أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أهمية البحث العلمي بحسبانه مرتكزاً أساسياً وجوهرياً لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة في رأس الخيمة ودولة الإمارات والعالم أجمع.

جاء ذلك خلال حضور صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، افتتاح فعاليات «ورشة العمل الدولية للمواد المتقدمة» بدورتها الثالثة عشرة والتي ينظمها «مركز أبحاث رأس الخيمة للمواد المتقدمة» في فندق «والدورف أستوريا» بالإمارة.

وقال سموه في كلمة بمناسبة افتتاح الحدث العلمي: «الاكتشافات العلمية دعامة رئيسة للتطور والازدهار الإنساني، والطريق الأمثل لتحقيق النمو والتنمية والرخاء الشامل، ولها دور مهم في الارتقاء بجودة حياة الإنسان. البحث العلمي يأتي في صدارة أولويات رؤيتنا الاستراتيجية الطموح لصناعة مستقبل مشرق وأكثر استدامة لأجيالنا القادمة».

وأضاف سموه: «رأس الخيمة حريصة على تمكين العلماء والمجتمع العلمي، وتعمل على إيجاد البيئة المناسبة لهم للمضي قدماً في تقديم ابتكارات واكتشافات جديدة من شأنها خدمة الإنسان، كما نسعى لتشجيع الشباب على تبني العلوم، بحسبانها الحل الأنسب لتخطي التحديات العالمية التي نواجهها».

وأعرب سموه عن سعادته بحضور ودعم هذه الورشة العلمية المتميزة على مدى الأعوام الماضية، مؤكداً أنها أصبحت اليوم حاضنة لنخبة من أبرز العلماء والباحثين في مجال المواد المتقدمة، ومنصة مهمة لتبادل الأفكار والمعلومات العلمية المثمرة التي قد تؤدي إلى اكتشافات استثنائية لخير الإنسان.

وشهدت بداية فعاليات الورشة، إلقاء عمر سيف غباش، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية والدبلوماسية العامة، محاضرة بعنوان «توجهات شبابية».

وفي دورة هذا العام، سيتم منح جائزة «الشيخ سعود العالمية لعلم المواد» لأحد العلماء ممن قدموا إسهامات كبيرة في مجال «علم المواد» وتحمل الجائزة اسم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، عرفاناً لدعمه المتواصل للحدث العلمي، وتقديراً لتشجيعه للعلوم والبحوث العلمية، وحرصه والتزامه الدائمين تعزيز «علم المواد» في دولة الإمارات والمنطقة والعالم.

وستمنح الجائزة إلى السير أنتوني تشيثام، أستاذ البحوث في جامعة كاليفورنيا في سانتا باربارا بالولايات المتحدة الأمريكية.

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