القيادات الإعلامية العربية الشابة في ضيافة «لينكدإن»

المصدر: دبي - البيان

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ضمن أبرز فعاليات النسخة الرابعة من برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة الذي ينظمه مركز الشباب العربي بدعم من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة؛ استضافت «لينكدإن» 50 شاباً وشابة من 17 دولة عربية في نسخة خاصة من فعاليتها «قهوة مع لينكدإن» في جناح الشباب في إكسبو 2020 دبي، وذلك بحضور سعيد النظري، المدير العام للمؤسسة الاتحادية للشباب، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مركز الشباب العربي، والدكتور نبيل الخطيب، المدير العام للشرق للأخبار. وعلي مطر، رئيس لينكدإن في الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا والأسواق الأوروبية الناشئة.

فرص الشباب

وشارك الحضور في جلسة نقاشية تحدث فيها الدكتور نبيل الخطيب وعلي مطر، بعنوان «فرص الشباب ما بعد الجائحة»، ناقشت أبرز التحديات التي تواجه الشباب في عملهم وكيف لهم أن يبرزوا مهاراتهم وإمكاناتهم في سوق العمل أمام صناع القرار وأصحاب الأعمال، وبحثت مستقبل صناعة الإعلام في المنطقة والطرائق المثلى للفوز بسباق المستقبل في الإعلام.

مسؤولية جماعية

وقال سعيد النظري، المدير العام للمؤسسة الاتحادية للشباب، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مركز الشباب العربي، نعمل برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، «رعاه الله»، الذي دائماً ما يوجه بالعمل مع الشباب وإعطائهم المساحات لاحتضان إبداعاتهم وإمكاناتهم ووضعها في الإطار الذي يساعدهم على التميز في مختلف المجالات، وفي قطاع الإعلام توجهنا قيادتنا الرشيدة دائماً إلى أن نبني من خلال الشباب مستقبلاً أفضل لإعلامنا، لقطاع يعكس هويتنا للعالم.

وقال: بناء القيادات الإعلامية مسؤولية جماعية، يجب أن نسهم فيها جميعاً، ونعمل معاً على بناء الجيل القادم من القيادات في قطاع الإعلام، جيل متمكن موهوب يكون بمقام الواجهة لثقافتنا وهويتنا، ومسلح بالأدوات الحديثة لينقلوا رسالتنا وقصتنا للعالمية.

وأضاف النظري: شراكتنا مع «لينكدإن» بدأت منذ وقت طويل، ودائماً تكون هذه الشركة العالمية حاضرة بكوادرها وخبراتها وجاهزة لتنقل للشباب خلاصة سنوات من العمل المتميز عالمياً. وسعداء أيضاً بوجود بلومبرغ الشرق شريكاً مؤثراً في برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة، وهي داعم مهم للشباب، ويميز فريق عملهم أنهم يعملون بشكل مستمر على نقل خبراتهم للشباب.

شغف المعرفة

وقال الدكتور نبيل الخطيب، المدير العام لبلومبيرغ الشرق للخدمات الإخبارية، شغف المعرفة والاهتمام بالتفاصيل يجب أن يكونا أمام أعين الإعلاميين في عملهم قبل أي شيء آخر، ومن الضرورة أن يتقن العامل في صناعة الإعلام أكثر من مهارة، وأن يملك الحد الأدنى من الثقافة والمعرفة اللغوية السليمة. وهذا ما نبحث عنه في قوائم المرشحين للوظائف في الإعلام.

منظومة شاملة

من ناحيته قال علي مطر، رئيس لينكدإن في الشرق الأوسط والأسواق الأوروبية الناشئة: يسعدنا تقديم هذه النسخة من «قهوة مع لينكدإن» جزءاً من برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة لمساعدة الشباب العرب الواعدين على استكشاف الفرص وعرض أفضل الممارسات للاستفادة من لينكدإن، المنصة المهنية الأكبر في العالم.

وتعليقاً على أهمية تمكين الشباب، أضاف مطر: «قامت لينكدإن ببناء منظومة شاملة تضم جميع المهنيين في مختلف القطاعات، بمن في ذلك شريحة الشباب التي ستشكل مستقبل العمل وتبني المجتمعات. وانطلاقاً من إيماننا بالدور الأساسي للشباب، فإننا نسعى لمساعدتهم على بناء هوياتهم المهنية وإثراء مهاراتهم وإتاحة السبل للتطوير الوظيفي». كما التقى أعضاء برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة الدكتورة هنادا طه، أستاذة كرسي اللغة العربية بجامعة زايد، التي شاركت مع الحضور أفكاراً عديدة عن الاستخدام الصحيح والمؤثر للغة العربية في الخطاب الإعلامي العربي.

ورشة تفاعلية

قدمت شركة نيكون لصناعة الأفلام والتصوير، ورشة عمل تفاعلية مع الشباب، استخدموا بها أحدث وأبرز تقنيات التصوير وصناعة الأفلام، وعرضت نيكون نماذج أعمال مصورة يمكن أن تكون مرجعاً للشباب أثناء عملهم على محتوى بصري مُبهر. بالإضافة إلى جلسة نقاشية بشأن التشريعات والإعلام استضافت الدكتور راشد النعيمي المدير التنفيذي لمكتب تنظيم الإعلام في وزارة الثقافة والشباب.

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