محمد بن زايد: ندعم كل ما يرسخ السلام والتعاون بالمنطقة

المصدر: أبوظبي ــ وام

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة دعم دولة الإمارات لكل ما يحقق مصلحة شعب جنوب السودان، وتطلعاته نحو الرخاء والتنمية من منطلق نهجها الثابت الداعم لكل خطوة على طريق السلام والتعاون في المنطقة، كما أكد سموه حرص الإمارات على تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية والتنموية مع دول أمريكا اللاتينية، وفي مقدمتها جمهورية الأوروغواي الصديقة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، أمس، في قصر الشاطئ في أبوظبي، كلٌ على حدة، سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان الصديقة، ولويس لا كايي بو رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية الصديقة.

وبحث سموه مع ضيفي البلاد تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وبلديهما، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

كما تطرق اللقاء إلى أهمية معرض «إكسبو 2020 دبي»، والنجاح الذي حققه خلال الشهور الماضية في تعزيز الحوار العالمي حول صناعة مستقبل أفضل للبشرية، إضافة إلى مشاركة الأوروغواي في المعرض، وأهميتها في التعريف بها وثقافتها، ورؤيتها التنموية المستقبلية.

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