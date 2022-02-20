"دبي ديرما" ينطلق الأسبوع المقبل بمشاركات من 104 دول

المصدر: البيان

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تنطلق الأسبوع المقبل في مركز دبي التجاري العالمي فعاليات مؤتمر ومعرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر "دبي ديرما 2022"، بأجندة غنية حافلة بالعديد من ورش العمل والمحاضرات والدورات العلمية المتخصصة وبمشاركة أبرز الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، ونخبة من الأطباء والجراحين وأخصائيّ التجميل والليزر والشعر والمعالجين في المنتجعات الصحية من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.

ويُعدُّ "دبي ديرما" أكبر حدث متخصص في الأمراض الجلدية والعناية بالبشرة والليزر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشبه القارة الهندية، حيث من المنتظر أن تستقطب دورته الـ 21 أكثر من 20 ألف مشارك وزائر سيجتمعون في دبي على مدار ثلاثة أيام من داخل الدولة ومن شتى أنحاء العالم لبحث كل ما هو جديد في هذا المجال. ومع إقامته هذا العام تحت شعار "نرسم مستقبل علم الجلدية والتجميل"، سيتطرق الحدث العلمي إلى التطورات الحاصلة في قطاع طب الأمراض الجلدية والعناية بصحة الجلد، فضلاً عن مناقشة أهم الموضوعات ذات الصلة بالقطاع بما في ذلك التحديات التي يواجهها وسبل التغلب عليها.

ويأتي انعقاد مؤتمر ومعرض "دبي ديرما" في الوقت الذي تشهد فيه مبيعات منتجات العناية بالجلد والبشرة ارتفاعاً كبيراً، إذ يُقدّر حجم سوقها عالمياً بمليارات الدولارات، وذلك لعدة أسباب من أهمها التطور العلمي السريع والاكتشافات الجديدة في مجال العناية بالجلد والشعر، ما أدى إلى ازدياد الطلب على تلك المنتجات سواء من النساء أو الرجال، إذ من المتوقع أن تبلغ قيمة سوق العناية بالبشرة العالمية بحلول عام 2025 إلى حوالي 189 مليار دولار.

ويضم المعرض مشاركات من 104 دولة حيث ستستعرض الشركات من خلال منصة "دبي ديرما" ما يزيد على 1200 منتج عالمي للعناية بالبشرة والتجميل بالإضافة إلى تقنيات الليزر، وذلك على من خلال أربع قاعات في مركز دبي التجاري العالمي بالإضافة إلى قاعات المؤتمر المرافق وقاعات مخصصة للدورات التدريبية المتخصصة وورش العمل وعرض الملصقات العلمية.

وتشمل أجندة المؤتمر هذا العام 326 محاضرة علمية و79 ورشة عمل وأكثر من 90 ملصقاً علمياً تتمحور حول مختلف التطورات والمواضيع المتعلقة بالجراحات التجميلية والليزر وطب الجلد التجميلي ومكافحة الشيخوخة وغيرها. ويشارك في الحدث أكثر من 349 خبيراً ومتحدثاً يستعرضون خبراتهم ومستجدات التقنيات في مختلف التخصصات ذات الصلة.

مؤسسة تعليمية

وأكد الدكتور إبراهيم كلداري، أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس مؤتمر "دبي ديرما" أهمية هذا التجمع العلمي وقال: "نفخر بتنظيم إحدى أكبر فعاليات الأمراض الجلدية في العالم بالتعاون مع مؤسسة اندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض. فمعرض ومؤتمر دبي ديرما يُعد مؤسسة تعليمية تجمع خبراء القطاع من كافة أنحاء العالم لتبادل الأفكار والتجارب في المجالات الطبية والتكنولوجيا الأكثر تقدماً حتى الآن، بالإضافة إلى مناقشة أهم الموضوعات في علم الأمراض الجلدية عبر المحاضرات المباشرة واستعراض التجارب الطبية التي تسهم في إثراء معرفة المشاركين."

من جانبه، قال الدكتور عبدالسلام المدني، الرئيس التنفيذي لمؤتمر ومعرض "دبي ديرما" ورئيس اندكس القابضة: "يقدم مؤتمر ومعرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر "دبي ديرما 2022" أحدث المعلومات العلمية والابتكارات في مجال علم الأمراض الجلدية والعناية بالبشرة والليزر، كما يستعرض الحدث العلمي عروض علمية متخصصة تتطرق إلى الإجراءات والتشخيصات الجلدية المختلفة والتحديات التي قد نواجهها اليوم."

وأشاد الدكتور المدني بدور دبي المحوري والمؤثر في استضافة الفعاليات العالمية الكبرى بفضل ما وفرته من أجواء آمنة عبر الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية، ما سمح القائمين على مختلف القطاعات الحيوية باللقاء وتبادل الأفكار والتجارب وعقد الصفقات لضمان استمرار الحياة بصورة طبيعية وتمكين قطاعات الأعمال الحيوية من مواصلة فرص النمو، رغم التحديات الكبيرة التي شهدها العالم على مدار العامين الماضيين.

بدوره، أوضح الدكتور حسن كلداري، رئيس اللجنة العلمية لمؤتمر "دبي ديرما" قائلاً: "يجمع "دبي ديرما" كافة متخصصي التدخلات الجلدية والتجميل من مختلف أنحاء العالم في دبي، التي كانت وستظل دائما الحاضنة للحوار البناء في مختلف التخصصات بما يمهد لمزيد من فرص التعاون بين المشاركين، ويسرنا بأن تكون دبي مقر هذه الفعالية الحضورية والتي سيتم مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية منذ انطلاقها وحتى ختامها".

وتُقدّر قيمة سوق الأدوية العالمية للأمراض الجلدية بنحو 40.5 مليار دولار، فيما سجلت أجهزة ومستلزمات علم العناية الجلدية مجمل أرباح تصل إلى أكثر من 12 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع بحلول عام 2025 أن تتخطى حاجز الـ20 مليار دولار، كما يسجل مجال الليزر الجلدي العالمي أرباحاً تتخطى الـثلاثة مليارات دولار سنوياً، مما يعزز من أهمية علم الجلدية والمؤتمرات مثل "دبي ديرما" والذي يعرض أحدث منتجات الأمراض الجلدية لتحسين تجارب المراجعين.

ويحظى مؤتمر ومعرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر، الذي تنظمه سنوياً شركة اندكس للمؤتمرات والمعارض، العضو في اندكس القابضة، بدعم من رابطة أطباء الجلد العرب والأكاديمية العربية للأمراض الجلدية والتجميل والرابطة الخليجية لأطباء الجلد والأكاديمية الأمريكية لأطباء الجلد وهيئة الصحة بدبي وحكومة دبي وجمعية الأمراض الجلدية التجميلية في الهند، والجمعية الهندية لأطباء الأمراض الجلدية والتناسلية، والجمعية الدولية للأمراض الجلدية، والجمعية الإيطالية للأمراض الجلدية، والجمعية الباكستانية لأطباء الأمراض الجلدية، وكلية سريلانكا لأطباء الأمراض الجلدية.

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