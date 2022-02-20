رقمنة النفايات.. تتبع ذكي يجمع الحاويات

المصدر: (عجمان - أسامة أحمد)

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«ويست برو بلاس» نظام جديد تعمل به شركة «بيئة تنظيف» عجمان وهو أول حل رقمي نوعي ومتكامل في المنطقة لإدارة النفايات، ويعمل على تبسيط جميع جوانب إدارة النفايات، مستعيناً بتكنولوجيا إنترنت الأشياء إذ توضع في حاوية النفايات رقاقة راديو لاسلكية لتتبع ومراقبة النفايات طيلة دورة إدارتها من مرحلة التجميع إلى المعالجة أو التخلص منها، كما تساعد البيانات الناتجة عن تلك التقنية في تحسين أوقات تجميع النفايات وزيادة الكفاءة

وقال رافايل لوبيز الرئيس التنفيذي لشركة «بيئة تنظيف»: تخدم الشركة 254 ألف نسمة في عجمان من خلال تخصيص 400 عامل في مشاريع الخدمات البيئية والصحة وسلامة البيئة وتوفير أكثر من 65 آلية متخصصة.

ووصف لوبيز بيئة الأعمال في الإمارات بأنها جاذبة للاستثمار والمؤسسات من مختلف بقاع العالم لما تتمتع به من بنية تحتية قوية، وتشريعات حيوية تواكب العصر، إضافة للأمن والأمان اللذين تتمتع بهما الدولة وموقعها الرائد إقليمياً وعالمياً، وبالتالي فإنها وجهة مفضلة للكثير من المستثمرين وأصحاب الابتكارات، كما حققت الدولة قفزات نوعية على مؤشرات المؤسسات المالية الدولية، وهذه شهادة على صلابة الاقتصاد الوطني.

وففق لوبيز فقد أسفر النظام الجديد الذي تطبقه الشركة في نظافة وسط المدينة والأحياء السكنية والشواطئ على ارتفاع مستوى النظافة العامة وعدم تكدس النفايات وأبدى السكان ملاحظاتهم على جودة إدارة النفايات لاسيما في منطقة النعيمية المأهولة بالسكان مما أدى إلى نظافة البيئة.

وقامت شركة «بيئة تنظيف» بإضافة وحدات وتحسينات مختلفة للنظام بغرض تعزيز مراقبة الخدمات اللوجستية والتحكم في مواردها عبر جميع مراحل دورة إدارة النفايات، مما يسمح في النهاية بتحسين معدلات تحويل النفايات التي ستسهم في تحقيق أهداف الاستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة وتجمع «بيئة تنظيف» 325 طن نفايات يومياً من إمارة عجمان.

حماية البيئة

وأكد رافايل لوبيز أن شركة «بيئة تنظيف» بدأت أعمالها في عجمان في فبراير 2021، حيث أبرمنا عقداً مع دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، للاهتمام بأعمال النظافة ومكافحة آفات الصحة العامة في مركز المدينة بهدف الحفاظ على الصورة المثالية والجمالية ‏للإمارة، لافتاً إلى أن الشركة تقوم بعمليات جمع النفايات، وتنظيف المدينة والشواطئ، وكنس الشوارع، وخدمات تعقيم الحاويات، ومكافحة الآفات في كل من الراشدية وليوارة والنعيمية والنخيل والرميلة.

تعزيز الاستدامة

وأكد على اهتمام الشركة في تعزيز الاستدامة لتحقيق الأهداف التي وضعتها الجهات المعنية لتحقيق مستهدفات الاستدامة الوطنية وبالتعاون مع مختلف الدوائر والجهات.

ولفت لتنوع ابتكارات الشركة في استخدام التقنيات الذكية لتحديد الطرق في جمع النفايات إلى نظام تحديد الهوية بموجات الراديو لمراقبة وجمع النفايات بشكل أكثر ذكاءً وفعالية، كما قدمت الشركة العديد من الابتكارات بما في ذلك نظام «ويست برو بلاس»، النظام الرقمي الأول من نوعه في المنطقة لإدارة النفايات، كما تعد شركة «تنظيف» الأولى في المنطقة التي تطرح حاويات النفايات الذكية التي تعمل بالطاقة الشمسية وتستخدم الطاقة لضغط النفايات وتعمل كنقاط بث لشبكة الواي فاي كما أن الشركة تعمد في عملياتها على أسطول ذكي وصديق للبيئة يشمل مركبات كنس آلية، ومركبات تنظيف الشوارع الكهربائية، وآليات تنظيف الصحراء الكهربائية، مشيراً إلى أنه سيتم إضافة شاحنات تسلا الكهربائية المبتكرة.

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