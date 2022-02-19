«مسبار الأمل» أفضل مشروع عربي لتحقيق التنمية المستدامة

المصدر: القاهرة- البيان

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أعلن البرلمان العربي خلال المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء البرلمانات العربية الذي عقد في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، أمس، اختيار مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل» كأفضل مشروع عربي لتحقيق التنمية المستدامة لعام 2021م، ضمن ثلاثة مشروعات عربية كبرى، تعد نموذجاً عربياً يحتذى للمشروعات التنموية والاستثمارية والتطويرية.

وتسلّم حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، رئيس وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية المشارك في المؤتمر، جائزة التكريم الممنوحة لدولة الإمارات من قبل عادل عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي.

وأكد البرلمان العربي، أنه جاء اختيار مشروع «مسبار الأمل» للتكريم والذي تعد أهدافه العلمية الأولى من نوعها على مستوى العالم لاستكشاف كوكب المريخ، باعتباره من أفضل المشروعات العربية للتنمية الإدارية وكفاءة الأعمال والأداء الاقتصادي والفاعلية الحكومية ودعم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

حضر التكريم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية أعضاء مجموعة البرلمان العربي كل من: محمد أحمد اليماحي رئيس المجموعة، وناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس نائب رئيس المجموعة، وأحمد حمد بوشهاب، وشذى سعيد النقبي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

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