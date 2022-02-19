«الأعمال الخيرية» تطلق الحملة الرمضانية بـ127 مليون درهم

المصدر: عجمان - البيان

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أطلقت هيئة الأعمال الخيرية العالمية، حملتها الرمضانية لعام 2022 تحت شعار: «مما تحبون»، مستهدفة تنفيذ مشاريع خيرية وإنسانية بقيمة إجمالية تصل إلى 127 مليون درهم، وموزعة على البرامج الخمسة الرئيسية: البرنامج الديني، والبرنامج الاجتماعي، والبرنامج الإغاثي، والبرنامج الصحي، والبرنامج التعليمي.

وبهذه المناسبة هنأ الشيخ محمد بن عبد الله بن سلطان النعيمي رئيس مجلس أمناء هيئة الأعمال الخيرية العالمية قادة دولة الإمارات وشعبها والمقيمين فيها بقرب حلول شهر رمضان المبارك، مؤكداً أن الهيئة تسعى خلال الشهر الفضيل إلى تعميق القيم الإسلامية النبيلة ومد يد العون للمحتاجين داخل الدولة وخارجها عبر مشاريعها الإنسانية المتنوعة ومبادراتها الجديدة.

وقال الشيخ محمد بن عبد الله بن سلطان النعيمي إن شعار الحملة انطلق من الآية القرآنية الكريمة «لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون»، نظراً لما تحمله من معاني عظيمة تحث المحسنين والمحسنات على التبرع من نفيس أموالهم، متوجهاً بخالص الشكر والتقدير لأصحاب الأيادي البيضاء في الإمارات على ثقتهم المتواصلة بالهيئة ودعمهم الذي كان سبباً في نجاح الحملات الرمضانية السابقة.

من جانبه قال الدكتور خالد عبد الوهاب الخاجة الأمين العام للهيئة: «خصصنا خلال هذه الحملة 6 ملايين درهم لصالح مشاريع إفطار صائم، ومليوناً و300 ألف درهم لمشاريع زكاة الفطر، وكما رصدنا أكثر من 20 مليون درهم لدعم الأسر المحتاجة من زكاة المال، كما نعلن عن إطلاق عدد من المبادرات النوعية كمبادرة كسوة العيد لقرية مسلمة، ومبادرة فرحة يتيم، إضافة لمبادرة في قديمك أجر التي تهدف إلى جمع وتوزيع الملابس المستعملة على الأسر المتعففة، بجانب باقات البر والوفاء للأهل والأصدقاء، وغيرها من المشاريع الخيرية والإنسانية».

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