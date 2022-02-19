بحث سبل تعزيز التعاون البرلماني مع الجزائر

المصدر: القاهرة- البيان

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التقى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوفد المرافق له، على هامش أعمال المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي في القاهرة بجمهورية مصر العربية.

حضر اللقاء كل من: حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي وناصر محمد اليماحي وعبيد خلفان الغول السلامي وناعمة عبدالرحمن المنصوري وأحمد عبدالله الشحي وعائشة راشد ليتيم أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وأكد معالي صقر غباش أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين الشقيقين وتنسيق المواقف حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى العلاقات المميزة والاستثنائية التي تجمع البلدين.

من جانبه أشاد إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، والسعي الدؤوب لتطويرها والارتقاء بها لآفاق أوسع، بما يلبي طموحات البلدين الشقيقين.

كما أشاد بحكمة ورؤية دولة الإمارات في مجال تعزيز التضامن العربي، فهي ذات المنهجية التي تتبعها جمهورية الجزائر، والتي سوف تنعكس على القمة العربية المقبلة في الجزائر.

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