عبد الله المري: مراكز الشرطة الذكية رسخت الإحساس بالأمن والأمان

المصدر: دبي - البيان

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ترأس معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، رئيس اللجنة التنفيذية لمراكز الشرطة الذكية، اجتماع اللجنة، بحضور اللواء دكتور محمد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، واللواء علي غانم، مدير مركز شرطة المرقبات، والعميد جمال الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والعميد خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، والعميد عبد الله خادم سرور المعصم، مدير مركز شرطة بر دبي، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، وأعضاء اللجنة.

وأكد معالي القائد العام لشرطة دبي في بداية الاجتماع، على ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق الخطة الاستراتيجية لإنشاء مراكز الشرطة الذكية 2025، واستكمالها بافتتاح مراكز الشرطة الذكية في مختلف مناطق الإمارة، نظراً للنجاح الذي حققته المراكز في تقديم الخدمات دون تدخل بشري، ومساهمتها في تحقيق التوجهات الحكومية الرامية إلى جعل حكومة دبي ذكية تستشرف المستقبل، وتحويل الإمارة إلى أذكى مدن العالم، منوهاً بالتغير الإيجابي الكبير الذي أحدثته مراكز الشرطة الذكية في تقديم خدمات تسهم في تعزيز الإحساس بالأمن والأمان، وترفع مؤشر تحسين جودة الحياة.

واستمع معاليه، من اللواء علي غانم، إلى أهم مستجدات التعاون بين شرطة دبي والقطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز أواصر الشراكة مع الشركات المهنية بتطوير الأنظمة، ضمن مساعي شرطة دبي لتقديم أرقى مستوى خدمات للجمهور، يلبي تطلعاتهم ويرفع مؤشر إسعاد المتعاملين.

من جهته، تطرق العقيد بدر بوسمرة، مدير إدارة التقييم في الإدارة العامة للتميز والريادة، المنسق العام للجنة، إلى مستوى تنفيذ خطة استراتيجية شرطة دبي في نشر مراكز الشرطة الذكية في الإمارة، والتي بلغت 33% حتى الآن، مشيراً إلى الانتهاء من تأسيس 22 مركز شرطة ذكي، تعمل على مدار الـ24 ساعة لخدمة أفراد المجتمع، كما تناول خلال الاجتماع الاستغلال الأمثل للمنصات البحرية.

من جانبها، استعرضت حمدة علي الشامسي، مدير مركز استطلاع الرأي العام في شرطة دبي، نتائج استطلاعات الرأي الخاصة بمراكز الشرطة الذكية، حرصاً على تقديم خدمات تواكب أعلى المعايير العالمية، وأعلى مستويات الراحة للمتعاملين بما يليق بسمعة ومكانة شرطة دبي الرائدة، وتضمن رفع جودة الحياة في المدينة.

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