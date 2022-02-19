الاتحاد البرلماني العربي يكرم صقر غباش

المصدر: القاهرة- البيان

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كرمت فوزية عبد الله زينيل رئيسة الاتحاد البرلماني العربي، رئيسة مجلس النواب في مملكة البحرين الشقيقة، معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، بمنح معاليه وسام ودرع الاتحاد، عن فترة رئاسته للدورة السابقة للاتحاد البرلماني العربي، وتقديراً لدورة وجهوده في إنجاح أعمال الاتحاد، ما كان له الأثر الكبير في تعزيز العمل العربي المشترك.

وثمّنت رئيسة الاتحاد البرلماني العربي، خلال حفل التكريم الذي جرى في ختام أعمال المؤتمر الثاني والثلاثين، الذي اختتم أعماله في القاهرة أمس، بحضور رؤساء البرلمانات العربية، جهود معالي صقر غباش، التي بذلها طيلة الفترة الماضية، ما كان له كبير الأثر في النتائج الطيبة التي تحققت على مدار فترة رئاسته للاتحاد البرلماني العربي.

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