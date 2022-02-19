جمعية الصحفيين الإماراتية ونادى الصحفيين النمساويين يوقعان اتفاقية تعاون مشترك

المصدر: وام

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وقعت جمعية الصحفيين الإماراتية بمقرها في حي الفهيدي التاريخي في دبي اتفاقية تعاون مشترك مع نادى الصحفيين النمساويين بهدف تعزيز التعاون المشترك وتعميق الصداقة بين دولة الإمارات والنمسا في مجال الصحافة.

تنص الإتفاقية - التي حضر توقيعها محمد الحمادي رئيس مجلس إدارة الجمعية وكريستيان شتوجر نائب رئيس النادي - على إقامة شراكة استراتيجية بين الجانبين وإنشاء علاقات فعالة طويلة الأمد للحوار والتعاون بين الجانبين وتقديم المعلومات والمساعدة والدعم للأعضاء في مجالات البحث على أن يعمل الجانبان على تحقيق الأهداف المتفق عليها وفق قوانين البلدين.

وقال محمد الحمادي إن توقيع إتفاقية تعاون مشتركة مع نادى الصحفيين النمساويين يسهم في تعزيز العلاقة وبناء جسور التعاون بين الجانبين وتنفيذ إتفاقية ناجحة تساعد على تعميق الصداقة والشراكة بين الصحفيين في البلدين.

من جانبه قال كريستيان شتوجر نائب رئيس نادى الصحفيين النمساويين المسؤول عن العلاقات الخارجية إن هذه الإتفاقية جاءت بعد حوار بين الجانبين .. معربا عن سعادته والوفد النمساوي بزيارة الإمارات والتي شارك خلالها في احتفالات جمعية الصحفيين الإماراتية بالعام الخمسين لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

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