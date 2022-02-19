ريادة "كهرباء دبي" في التحول الرقمي تشجع المتعاملين على استخدام خدماتها الذكية

المصدر: البيان

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كشفت هيئة كهرباء ومياه دبي عن أكثر خدماتها استخداماً خلال العام 2021، مشيرة إلى زيادة الإقبال بشكلٍ ملحوظ على الخدمات الرقمية، مما يؤكد ارتفاع مستوى وعي الجمهور حول أهمية اعتماد أسلوب حياة مستدام يحافظ على البيئة والموارد الطبيعية، وتميزها في مواصلة تطوير خدماتها المبتكرة لتحقيق سعادة كافة المعنيين، وتعزيز مكانتها بوصفها واحدة من أبرز المؤسسات الخدماتية حول العالم وأكثرها تميزاً في جميع المجالات.

وأشار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن الهيئة تقدم نموذجاً غير تقليدي من الخدمات الرقمية عن طريق أجهزة وقنوات ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي والروبوتات وأحدث التقنيات الإحلالية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة. وتوفر الهيئة جميع خدماتها على العديد من القنوات الرقمية وتشمل تطبيق الهيئة الذكي على منصتي «آي.أو.إس» و«أندرويد»، وموقع الهيئة الإلكتروني، كما تتيح مجموعة من خدماتها عبر موظفها الافتراضي "رمّاس" المتوفر على تطبيق الهيئة الذكي وموقعها الإلكتروني، وحسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ومنصة غوغل للذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وواتساب بزنس، إضافة إلى أنظمة «أليكسا» الذكية من أمازون. وقد أضافت الهيئة مؤخراً عدداً من خدماتها على أجهزة أليكسا باللغة العربية، حيث تعد الهيئة أول مؤسسة خدماتية حكومية على مستوى العالم تقدم خدماتها باللغة العربية من خلال هذه التقنية المبتكرة. ووصلت نسبة التبني الذكي لخدمات الهيئة إلى 98.89% في الربع الأخير من عام 2021. كما حصلت الهيئة على ختم (100% لاورقية) من مؤسسة دبي الرقمية، وانتهت من التكامل الرقمي مع أكثر من 30 جهة.

وتصدّرت خدمة "سداد الفواتير" الخدمات المستخدمة في الهيئة، وسجلت الهيئة قرابة 9 ملايين معاملة خلال العام الفائت، وتتيح الهيئة لمتعامليها سداد الفواتير من خلال تطبيقها الذكي وموقعها الإلكتروني، والقنوات الذكية التابعة لهيئة دبي الرقمية بما في ذلك تطبيق دبي الآن (DubaiNow)، وكذلك بواسطة أبل باي (ApplePay)، وتطبيق (EMPAY) ، ومن خلال الخدمات الذكية والإلكترونية التابعة لـ 25 بنكاً ومصرفاً، وأجهزة اتصالات للدفع الآلي، ومنصة "تيسير" للتحصيل الذكي باستخدام الشيكات الصادرة من مختلف البنوك عبر أجهزة إيداع الشيكات التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، وموظف الهيئة الافتراضي "رمّاس"، فضلاً عن محطات إينوك وإيبكو. ويمكن للمتعاملين سداد الفواتير نقداً ومن خلال بطاقات الائتمان، وبطاقات الخصم المباشر، ومحفظة نقودي، والخصم المباشر من الحساب، والدفع التلقائي من خلال البنوك.

المرتبة الثانية

وجاءت خدمة "إدارة الكهرباء والمياه" في المرتبة الثانية، وتشمل الخدمة تشغيل/إيقاف/تحويل الكهرباء والمياه عند الانتقال من عقار إلى آخر، إضافة إلى تحويل مبلغ ضمان التأمين من الحساب القديم إلى الحساب الجديد. وحلّت في المرتبة الثالثة "خدمة إدارة بيانات المتعامل" التي تتيح للمتعاملين تحديث عنوان إرسال الفواتير وبيانات الاتصال؛ وفي المرتبة الرابعة خدمة "طلب استرداد مبالغ مستحقة" التي تمكّن من تقديم طلب استرداد مبالغ التأمين المستحقة (إن وجدت) عبر ويسترن يونيون أو رقم الحساب المصرفي الدولي IBAN أو الشيكات؛ وفي المرتبة الخامسة خدمة "شهادة عدم الممانعة" التي تتيح للمقاولين والاستشاريين المعتمدين لدى الهيئة الحصول على شهادة عدم الممانعة للبناء، وشهادة عدم الممانعة للهدم، وشهادة عدم الممانعة لمشاريع البنية التحتية، وشهادة عدم الممانعة لتوصيلات الطاقة الشمسية للمباني؛ وفي المرتبة السادسة خدمة "طلب شهادة المخالصة" التي تثبت سداد المتعامل لكافة المبالغ المترتبة على العقار الخاص به.

كما لمست الهيئة زيادة ملحوظة في استخدام "طلب التحقق من الاستهلاك الكهرباء/المياه" التي تقدمها للمتعاملين الراغبين في التحقق من مستوى استهلاكهم للكهرباء أو المياه عند ملاحظة أنماط غير متوقعة (مثل الزيادة أو النقصان) في الاستهلاك. وتندرج الخدمة ضمن مبادرة "الحياة الذكية" التي أطلقتها الهيئة بهدف رفع مستوى الوعي لدى المتعاملين وتمكينهم من إدارة استهلاكهم المرتفع للكهرباء والمياه واتخاذ القرارات المناسبة لترشيد الاستهلاك دون الرجوع إلى الهيئة. وأضافت الهيئة في مطلع العام الماضي خواص مبتكرة للخدمة بالاعتماد على أحدث الأنظمة.

ولفتت الهيئة إلى أن "خدمة إنشاء حساب للمركبات الكهربائية" ضمن مبادرة "الشاحن الأخضر" شهدت إقبالاً كبيراً، مما يشير إلى زيادة اقتناء المركبات الكهربائية والهجينة في إمارة دبي. وتمكّن الخدمة المتعاملين من إنشاء حساب جديد للمركبات الكهربائية وإصدار بطاقة الشاحن الأخضر. وقد انتهت الهيئة من تركيب أكثر من 325 شاحن للسيارات الكهربائية في مختلف أنحاء دبي لتشجيع الجمهور على استخدام السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة.

ويستطيع مستخدمو المركبات الكهربائية شحن مركباتهم باستخدام تطبيق هيئة كهرباء ومياه دبي الذكي، عبر مسح رمز الاستجابة السريعة QR Code المتوفر في محطات الشاحن الأخضر العامة. كما يمكنهم شحنها باستخدام بطاقة الشاحن الأخضر.

كما أطلقت الهيئة "لوحة بيانات مستخدم الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية" لتسهيل إدارة خدمات الشاحن الأخضر. وتتيح اللوحة لمتعاملي الهيئة المسجلين في خدمة الشاحن الأخضر متابعة المعلومات المتعلقة بالشحن والاستهلاك بسهولة عبر التطبيق الذكي للهيئة وموقعها الإلكتروني. ويمكن للمتعاملين إدارة حساب مركباتهم الكهربائية لسداد الدفعات المستحقة والاطلاع على سجل الفواتير والمدفوعات ومعاملات الشحن، إضافة إلى التحقق من استهلاك المركبة وإدارة بطاقات "الشاحن الأخضر"، وتحديد موقع أقرب محطة تابعة للهيئة لشحن المركبات الكهربائية، علاوة على الاستفادة من خصومات حصرية تقدمها الهيئة من خلال "متجر ديوا".

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