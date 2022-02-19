حاكم رأس الخيمة: التعليم الجامعي ركيزة أساسية في نهضة الأمم

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تمضي بخطوات ثابتة نحو تعزيز دور التعليم الجامعي في تحقيق التنمية المستدامة، وإضافة خمسين عاماً أخرى من الإنجازات، وذلك من خلال إيلاء التعليم بجميع مراحله أهمية قصوى، ووضعه في مقدمة الخطط الاستراتيجية للدولة.



جاء ذلك خلال زيارة سموه أمس، لعدد من الجامعات في أبوظبي، والتي التقى سموه خلالها رؤساء الصروح التعليمية وهيئاتها التدريسية، واطلع على مستجدات المنظومة التعليمية والبحث العلمي، وتجول في المرافق التعليمية في كل من جامعة نيويورك أبوظبي، وجامعة خليفة، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.



وشدد سموه على أهمية الارتقاء بجودة التعليم الأكاديمي من خلال التطوير المستمر للجامعات، والدعم الدائم لجهود البحث العلمي، بوصفها عوامل مهمة تأتي في صدارة أولويات العمل الحكومي في دولة الإمارات منذ تأسيسها.



وأوضح سموه أن التعليم الجامعي ركيزة أساسية في نهضة الأمم وممكن رئيس لتطوير القدرات والكفاءات، وتحقيق الازدهار والنمو في قطاعات الدولة الحيوية كافة ومساهم رئيس في تعزيز مكانة الإمارات منارة للتميز الأكاديمي، ومركز للابتكارات العلمية الرامية لخير الإنسانية.



وبحث صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، مع القائمين على الجامعات سبل تطوير العلاقات التعاون بين الصروح التعليمية في الدولة، وأهمية التنسيق المستمر بينها بما يخدم الارتقاء بجودة التعليم الجامعي على المستوى الوطني.



واستمع سموه لشرح عن مختلف الأنظمة التعليمية المتبعة في هذه الجامعات الرائدة على مستوى الدولة والمنطقة والعالم، ودورها في تطوير البحث العلمي، وخدمة المجتمع، والارتقاء بجودة الحياة.



رافق سموه خلال جولته وفد أكاديمي رفيع المستوى من المختصين في مختلف مجالات التعليم الجامعي، والبحث العلمي.



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