بحث التعاون الدفاعي بين الإمارات وإسبانيا

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، في مقر الوزارة بأبوظبي، اينيغو دي بالاسيو سفير المملكة الإسبانية لدى الدولة، الذي قدم للسلام على معاليه بمناسبة تسلمه مهام عمله الجديد، وذلك بحضور مطر سالم علي الظاهري وكيل وزارة الدفاع.



وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات التعاون الثنائي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الإسبانية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وخصوصاً الدفاعية والعسكرية والارتقاء بها إلى آفاق أوسع من التعاون والعمل المشترك، كما استعرضا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر حولها.



ومن جانبه، أعرب السفير الإسباني عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيداً بالمكانة المتميزة التي تحتلها إقليمياً ودولياً.

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