سفير الإمارات يبحث تعزيز التعاون مع وزير العلوم الأرجنتيني

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبل دانييل فيرناندو فيلموس، وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار الأرجنتيني، سعيد عبد الله القمزي، سفير الدولة لدى جمهورية الأرجنتين.



وتم خلال اللقاء الذي جرى في مقر الوزارة في العاصمة بوينس آيرس بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي، بالإضافة إلى مواضيع ذات الاهتمام المشترك.



وأكد الطرفان على دفع العمل المشترك قدماً من أجل النهوض بالعلاقات الثنائية وزيادة حجم التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الأرجنتين في المجالات الحيوية بما يعود بالفائدة على مصالح البلدين.

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