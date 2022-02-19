وزارة «شؤون الوطني» تطلق مبادرة «مجالس الأحياء»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي إطلاق النسخة الخامسة من مبادرة «مجالس الأحياء»، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الوعي بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي المقبلة، ونشر ثقافة المشاركة السياسية بين أفراد المجتمع، والتعريف بإنجازات العمل البرلماني خلال الخمسين عاماً الماضية.



ويأتي إطلاق الوزارة الدورة الخامسة من مبادرة مجالس الأحياء على مستوى الدولة لتوعية أفراد المجتمع، انسجاماً مع أهدافها الاستراتيجية التي تسعى من خلالها إلى تسخير الإمكانات والأدوات لتعزيز الوعي المجتمعي بالتجربة البرلمانية في دولة الإمارات.



وتستهل المبادرة فعالياتها بتنظيم محاضرة بالتعاون مع المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين تحت عنوان «دعم المجتمع المدني للانتخابات القادمة» في (مجلس عود الطاير) في أم القيوين وذلك في يوم الخميس الموافق لتاريخ 24 فبراير 2022 في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، ويتحدث فيها المحاضر المستشار زايد الشامسي - رئيس مركز الإمارات لدراسات حقوق الإنسان.



وتركز المبادرة التي تستضيف نخبة من الخبراء والمتخصصين في محاضراتها المتنوعة، على تفعيل آليات وأدوات التواصل مع جميع شرائح المجتمع، كما ستركز في محاورها المتنوعة على التعريف ببرنامج التمكين السياسي الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في خطابه بمناسبة الذكرى الـ34 لقيام دولة الاتحاد في عام 2005م.



كما ستتضمن المحاور الخاصة بالمحاضرات التي سيتم تنظيمها في مجالس الأحياء شرحاً مفصلاً عن المجلس الوطني الاتحادي واختصاصاته ودوره في خدمة الوطن والمواطن وتحقيق تطلعاته وتلبية احتياجاته، علاوة على طرحها للموضوعات الهادفة إلى تعزيز الوعي والتعريف بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، وما حققته من نجاحات في الاستحقاقات الانتخابية السابقة.



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