محمد بن راشد: دعونا نحلم ونجسد بالعمل أحلامنا واقعاً ملموساً

المصدر: دبي - ماجد الدباس

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قلة من الزعماء يستطيعون توصيف دولهم التي يقودونها في ظل كثرة المتغيرات والأحداث والواقع المتغير من حولهم، لكن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بقيادته الملهمة ونموذجه الواضح والثابت في العمل والوريادة وصفها بكلمات فقال: «دولة الإمارات اسمها دولة المستقبل».



سموه وعبر وسم «ومضات قيادية»، على حسابه في «إنستغرام» يواصل النهل من معين معرفته المعمقة في فنون استشراف المستقبل موصفاً الحالة بـ: «نحن نعيش من سنوات بداية رحلة طويلة نحو المستقبل، مستقبل الوطن مستقبل الأبناء والأجيال القادمة».



ثم يعود سموه للمقارنة بين الأحلام والأعمال فيتحدث: «دائماً هناك فرق بين من يحلم ومن يعمل»، فبالأولى يرى كثيرون أمراً بعيد المنال صعب المراد، فالأحلام في مفردات معاجم اللغة هي «البعد عن الواقع» لكنه في قاموس الإمارات هي الواقع عينه، فكل ما هو أمامنا منذ سنوات قد خلت كان حلماً وبات شيئاً يرى في دولة الأحلام المحققة واللامستحيل.



وكما هو ديدن سموه في قهر المستحيل وبث الروح الإيجابية في أبناء الإمارات يختم بعبارة منتقاة، قائلاً: «لكن أقول دعونا نحلم ونجسد بالعمل أحلامنا إلى واقع ملموس كما عملنا وأثبتنا في الماضي».

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