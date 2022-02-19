حملة لردم الآبار المهجورة والعشوائية في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

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نفذت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان حملة شاملة لردم الآبار العشوائية والمهجورة في الإمارة، وذلك في إطار حرصها على سلامة أفراد المجتمع.



وأكد عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في عجمان: أن الدائرة تضع سلامة المواطنين والمقيمين والزوار على رأس أولوياتها، وتسعى جاهدة ومستندة لكفاءاتها البشرية لمجابهة أي ظاهرة من شأنها المساس بسلامة الأفراد وتعريض حياتهم للخطر. وذكر أن الدائرة أوكلت مهام حصر الآبار وتقييمها لكفاءات مؤهلة ومختصة، كما عملت فرقها الميدانية على التعامل المباشر مع الحالات المخالفة والنزول الميداني لمواقع الآبار المهجورة وردمها على الفور.



وقال: إن الدائرة تلتزم التزاماً كاملاً بتنفيذ المرسوم الأميري والصادر عن صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بشأن تنظيم حفر الآبار واستغلال المياه الجوفية، موضحاً أن المرسوم رقم 4 لسنة 2009 يتضمن 24 مادة ومن ضمنها المادة الـ 5، والتي تشتمل على حظر النشاطات المتعلقة بآبار المياه الجوفية إلا بترخيص اعتباراً من تاريخ نفاذ المرسوم، ولا يجوز لأي شخص القيام بأي من النشاطات المتعلقة بالحفر إلا بعد الحصول على رخصة للنشاط المعني تصدرها الإدارة المختصة.



مسؤولية مشتركة



وقال: إن الدائرة وضعت اشتراطات واضحة ومحددة لحفر الآبار وتعمل بشكل دوري على إعداد حصر لها، والتأكد من التزامها بالتعاميم واللوائح، مبيناً أن الحفاظ على أرواح المجتمع، وبالأخص الأطفال واجب ومسؤولية مشتركة، ويجب عدم التهاون في حالة وجود بئر عشوائية والإسراع بإبلاغ الدائرة لتنفيذ الإجراءات المتبعة. ومن جهتها نفذت إدارة بلدية المنامة حملة «ردم الآبار المهجورة» في منطقة المنامة، حيث شكلت الإدارة فريقاً خاصاً لتنفيذ عملية حصر الآبار وردمها وتسويتها في المنطقة.

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