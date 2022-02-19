«كهرباء دبي» تستعرض ابتكاراتها في الطاقة المتجددة والخدمات الذكية

المصدر: دبي - البيان

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تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي فعاليات «أسبوع الابتكار 2022»، خلال الفترة من 22 إلى 28 فبراير، في خيمة الابتكار في مبنى الهيئة الرئيسي وعدد من أفرعها. وتسلط الهيئة الضوء على أحدث وأبرز ابتكاراتها في مجالات الطاقة الشمسية والمتجددة والخدمات الرقمية الذكية، إضافة إلى التقنيات التي طورتها الهيئة اعتماداً على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، لترسيخ مكانتها بوصفها واحدة من أبرز المؤسسات الخدماتية حول العالم وأكثرها تميزاً في جميع المجالات.

بيئة محفزة

وفي هذا الإطار قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: نعمل وفق توجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للاستثمار في الابتكار، وتوفير بيئة عمل محفزة على الابتكار، لتدريب وتجهيز كوادر وطنية متخصصة لمواكبة التغيرات والمستجدات العالمية المتسارعة، ورسم مستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ 50 عاماً المقبلة لتكون أفضل دولة في العالم بحلول مئويتها في العام 2071. وضمن مبادرة دبي 10X، التي تشكل منهج عمل لحكومة دبي للانتقال بالإمارة نحو ريادة المستقبل، وجعلها تسبق مدن العالم بـ 10 سنوات عبر الابتكار الحكومي وإعادة صياغة المفاهيم التقليدية لآليات العمل، وفي إطار رؤيتها في أن تكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة، تسهم الهيئة في الانتقال بدبي نحو ريادة المستقبل عبر إعادة صياغة المفاهيم التقليدية لآليات العمل.

وأشار معالي الطاير إلى أن إقامة «أسبوع الابتكار 2022» تشكل فرصة لإطلاع ملايين الزوار على مبادرات الهيئة المبتكرة، إلى جانب ابتكارات الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.

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