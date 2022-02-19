«شراع» يعرض تجربة 9 شركات رائدة في الابتكار

المصدر: الشارقة - البيان

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استعرض مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، خلال مشاركته في فعاليات «الإمارات تبتكر»، تجربة 9 شركات رائدة متخصصة في تقديم حلول وخيارات تقنية في التعليم، الوسائط السمعية والبصرية، والتكنولوجيا المالية، ومعنية باستحداث آليات عمل مبتكرة في الرعاية الصحية، والسياحة والسفر، والطباعة ثلاثية الأبعاد.

وكشف «شراع» عن الإمكانيات المتاحة لرواد الأعمال في عدد من القطاعات الحيوية، وأهمية الابتكار في إحداث نقلات نوعية في مستقبل الوظائف وتطوير المهارات والقطاعات الخدمية، حيث تم عرض تجربة كل من شركتي «إيمرسيف Immersive»، و«كي تو إينيبل Key2Enable» المتخصصتين في الحلول التعليمية، و«داتا فيرست Datafirst» المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة لشركة «فولسي Foloosi للتكنولوجيا المالية»، و«أزور Azure» للطباعة ثلاثية الأبعاد، و«فيفث وول 5th wall» للوسائط السمعية والبصرية والتفاعلية، و«مغامر Mughamer» المتخصصة في السياحة والسفر، و«كاريرز Carers للرعاية الصحية»، و«أوتريل اكس ار outrealxr» وهي منصة للفعاليات عبر الانترنت باستخدام الواقع الافتراضي. وقالت نجلاء المدفع المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»: الابتكار جوهر النجاح وطريق التميز والتنافسية والتقدم.

تحفيز

قالت نجلاء المدفع: يحفز أسبوع الشارقة للابتكار، على التفكير الإبداعي ويسلط الضوء على الأفكار الجديدة ويضعها أمام الجهات الملائمة لتنميتها وتطويرها وتمكينها من الاستمرار.

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