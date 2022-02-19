«سيرا» تطور صندوقاً لفحص الكاميرات وأجهزة الإنذار

المصدر: دبي - شيرين فاروق

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت المهندسة ريم حسن البلوشي، مهندسة أنظمة ومعدات هندسية في مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية «سيرا»، أن المختبر التابع للمؤسسة يختبر كافة المعدات الأمنية ومنها الكاميرات وأجهزة الإنذار التابعة للجهات الأمنية والأفلام المقاومة للكسر والحساسات، حيث يعتبر صندوق فحص الكاميرات الأحدث من نوعه في العالم وتم تطويره في المؤسسة.



وقال المهندسة ريم لـ«البيان»: إن الكاميرات سواء خارجية كانت أم داخلية يتم فحصها جيداً، حيث يحتوي صندوق فحص الكاميرات على إضاءة وأشعة للتأكد من فاعلية الكاميرا وقوة تحملها للإضاءة والحرارة وعوامل الجو وفقاً للمتطلبات الأمنية التي تفرضها «سيرا»، حيث يتم اعتماد الكاميرات بناء على الفحص وتتم إجازتها.



ولفتت المهندسة ريم إلى أن هناك مئات الأنواع من الكاميرات المتواجدة في الأسواق والتي قد لا تكون صالحة للعمل الأمني، أو لا تفي بالغرض، وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليها، مما يجعل المتطلبات والشروط غير مستوفاة، وبالتالي لا يتم التصريح باستخدامها، منوهة إلى أن العمل الأمني له العديد من المجالات وأن الكاميرات الداخلية غير الخارجية التي يتطلب أن تكون ذات مواصفات معينة تتحمل درجة الحرارة والرطوبة والشمس أو الظلام وغيرها من عوامل الجو التي قد تفسد عملها في حالة جودتها الأقل.



ونوهت المهندسة ريم إلى أن الصندوق يمكن حمله في أي مكان، كما أنه مرتبط بنظام تقني تحليلي متطور يقوم بأداء مهمة الفحص على أكمل وجه، حيث يظهر كفاءة الكاميرات وجودتها وآلية عملها بطريقة دقيقة، كما تظهر النتائج الأسعار المحتملة لأنواع الكاميرات والتي تساعد الشركات في التدقيق لاختيار الأفضل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز