133.5 مليون فحص في الإمارات للكشف عن «كورونا»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أجرت الجهات الصحية المختصة في الإمارات منذ بداية جائحة كورونا 133.473.912 فحصاً على مختلف فئات المجتمع للكشف عن الإصابة بالوباء، وذلك ضمن جهود الدولة للسيطرة على الوباء والحد من تداعياته والعودة للحياة الطبيعية.



وفي الإطار ذاته أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 398.902 فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.



‌‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 882 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 873.092 حالة.



‌كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالتين مصابتين نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2.292 حالة.



‌‎ ‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 2.294 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 813.926 حالة.



وأعلنت الوزارة عن تقديم 21,433 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 23.977.442 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 242.43 جرعة لكل 100 شخص.

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