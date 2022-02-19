«التصديقات» خلال يوم واحد في «العدل»

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت وزارة العدل ممثلة في إدارة الكاتب العدل، أن منظومة الخدمات الذكية والبنية التكنولوجية المتطورة التي تمتلكها الوزارة سجلت، نجاحات لافتة أحدثها تحويل خدمات التصديقات، إلى خدمات سريعة، ساهمت في تقليص خطوات تقديم الطلبات وزمن إنجاز المعاملات إلى أرقام استثنائية، حيث يتم تقديم واستلام المعاملة في اليوم ذاته بعد أن كان يستغرق إنجازها أياماً.

حوكمة ذكية



وأشارت الوزارة، خلال مختبر تطوير نظام الكاتب العدل الذي نظمته تزامناً مع شهر الإمارات للابتكار، إلى أن الخطوة تؤكد مضي وزارة العدل وكل الإدارات والأقسام التابعة لها قدماً في التحول نحو الحكومة الذكية، وتوفير حزمة متكاملة من الخدمات الحكومية المتطورة والسريعة لجمهور المتعاملين، بما يسهم في تسهيل إجراءات إنجاز معاملاتهم ورفع نسب رضاهم.



الدكتور سهيل النقبي، مدير إدارة الكاتب العدل بوزارة العدل، خلال الملتقى الذي عقد تحت عنوان: «تطوير نظام الكاتب العدل باستخدام التقنيات الحديثة من ذكاء اصطناعي وبلوك تشين»، لفت إلى أن المنظومة الجديدة تتيح للمتعاملين مع موظف تقديم خدمات التصديقات، التقدم على خدمات القسم بسهولة ويسر، وبـ 3 خطوات عوضاً عن 5 خطوات، حيث تم تعديل مراحل الحصول على الخدمة واختصارها لتقديمها بشكل أفضل وأسرع، وبالتالي رفع نسبة رضا المتعاملين.



وأوضح أن الإجراء الذي كان متبعاً في السابق في هذا الشأن، يتمثل في تقديم المتعامل للطلب، ومن ثم يتولى موظف التصديقات مهام مراجعة الطلب، والموافقة عليه من عدمه، ومن ثم إرسال الطلب إلى المتعامل لسداد الرسوم، وبعد سداد الرسوم يعود الطلب مرة أخرى إلى موظف التصديقات لوضع الختم وإصدار المعاملة.

3 خطوات



وتابع النقبي: بعد إقرار التعديلات الجديدة على آلية إصدار معاملات التصديقات، اقتصر الإجراء على 3 خطوات فقط هي: تقديم المتعامل للطلب، ومن ثم مراجعة الطلب واعتماده من قبل الموظف، ومن ثم سداد الرسم واستلام المعاملة فوراً من قبل المتعامل.



وبيّن أن التعديل وفّر الوقت والجهد بالنسبة لطرفي العلاقة، والمتمثلة في الموظف والمتعامل، حيث إن الطلب يعرض على الموظف مرة واحدة بدلاً من مرتين، وهو الأمر ذاته بالنسبة للمتعامل، حيث أصبح بإمكان المتعامل، استلام معاملته فور سداده الرسم المقرر دون حاجة للانتظار.



وأكد أن إجراءات التعديل جاءت ثمرة لتعاون وجهود العاملين في الوزارة الذين حرصوا على تذليل كل التحديات التي واجهت بعض جمهور المتعاملين مع معاملات التصديقات، مثمناً في الوقت نفسه دعم قيادات الوزارة ودورها الكبير في تشجيع الموظفين على عرض أفكارهم ومشاريعهم التطويرية وتوفير كل السبل لتطبيقها على أرض الواقع.

تعاون

قال الدكتور سهيل النقبي إن إجراءات التعديل جاءت ثمرة لتعاون وجهود العاملين في الوزارة الذين حرصوا على تذليل كل التحديات التي واجهت بعض جمهور المتعاملين مع معاملات التصديقات، مثمناً في الوقت نفسه دعم قيادات الوزارة ودورها الكبير في تشجيع الموظفين على عرض أفكارهم ومشاريعهم التطويرية وتوفير كل السبل لتطبيقها على أرض الواقع.



تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز