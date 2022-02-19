20 أسرة تشارك بمعرض الأسر المنتجة

المصدر: دبي - البيان

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تنظم وزارة تنمية المجتمع معرضاً للأسر الإماراتية المنتجة من أصحاب المشاريع المنزلية متناهية الصغر، في «الخوانيج ووك - لاست اكزت الخوانيج»، حيث تشارك 20 أسرة مواطنة معروضاتها ومنتجاتها المتنوعة على مدار 4 أيام، حيث انطلق المعرض يوم 17 فبراير الجاري وسيستمر حتى يوم غد، وتبدأ فعاليات المعرض يومياً من الـ 4 عصراً ولغاية الـ 11 مساءً.



وقالت عفراء بوحميد مدير إدارة برامج الأسر المنتجة: إن الأسر الإماراتية المشاركة في المعرض تنتمي لمختلف فئات المجتمع، من الشباب، وكبار المواطنين، ومستحقي الضمان، وغيرهم، حيث تعرض مجموعة واسعة من السلع الإنتاجية المميزة من أشغال يدوية وعطور ودخون وطباعة وفنون ومنتجات جلدية، وهدايا، وملابس، وحلويات، وقهوة وتمور.



وأكدت بوحميد: أن تنظيم المعرض يأتي في إطار دعم التطلعات الحكومية والتنموية، وضمن جهود الوزارة لتعزيز الشراكة المجتمعية والمؤسسية، والارتقاء بدور الأسر الإماراتية في تعزيز رؤية: «الانتقال من الرعاية إلى التنمية»، إضافة إلى تشجيع مختلف الفئات على المساهمة الإيجابية والمؤثرة وتفعيل دورها في تحقيق استقرارها الاقتصادي من خلال إيجاد مصادر دخل بديلة.



وتوفر وزارة تنمية المجتمع دعماً مادياً وتأهيلياً لما يزيد على 2889 أسرة إماراتية منتجة ضمن مشروع «الصنعة» للأسر المنتجة، بما يمكنهم من استغلال طاقاتهم ومواهبهم في الإنتاج والعمل والمنافسة والإبداع.



ووصل إجمالي دخل الأسر الإماراتية المنتجة المشاركة في مشروع «الصنعة» الذي تشرف عليه وزارة تنمية المجتمع منذ العام 2008 وحتى نهاية العام الماضي إلى أكثر من 63 مليون درهم، حوالي 6.2 ملايين درهم منها خلال العالم الماضي 2021.



وتسعى الوزارة إلى زيادة دخل هذه الأسر وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً وتنموياً من خلال تنويع برامج تأهيل وتدريب الأسر المنتجة، وتحفيزها على ابتكار الأفكار الإنتاجية، وتكثيف المنافذ والمراكز التسويقية لتحقيق أفضل ترويج داعم لمنتجاتها المنزلية والمتناهية الصغر.

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