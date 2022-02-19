«الإمارات دبي الوطني» يرعى محطة مياه دعماً لأهداف «دبي تبادر للاستدامة»

المصدر: دبي - البيان

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تعهد بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، بدعم مبادرة «دبي تبادر للاستدامة» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي. وفي إطار التزامها تجاه أهداف المبادرة، تعتزم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني رعاية محطة مياه عامة في مجمع «ذا جرينز آند فيوز» السكني لـ 3 أعوام، وبالتالي تمكين السكان والزوار من تعبئة عبواتهم بالمياه مجاناً.



وبصفته رائداً على مستوى المنطقة في مجال مبادرات الاستدامة، يؤكد بنك الإمارات دبي الوطني على انسجام رؤيته وتطلعاته بالكامل مع المبادرة، ويتخذ حالياً عدداً من الخطوات الرامية إلى تعزيز الوعي بشأن عبوات المياه البلاستيكية المعدة للاستخدام لمرة واحدة.



ويعتزم البنك التخلص تدريجياً من عبوات المياه البلاستيكية المعدة للاستخدام لمرة واحدة في كل مقراته وفروعه. وبهدف تشجيع الموظفين على التحول إلى عبوات المياه القابلة لإعادة التعبئة، أطلقت المجموعة تحدي #لا_للبلاستيك #SayNoToPlastic عبر 42 فريقاً من موظفي «بنك الإمارات دبي الوطني» و«مصرف الإمارات الإسلامي» وشركة «تنفيذ». وسيقوم البنك بتجميع العبوات البلاستيكية الفارغة وإعادة تدويرها لتصنيع حقائب مزوّدة برباطات. ودعا البنك جميع موظفيه لتصميم شعار «لا للبلاستيك»، وسيتم استخدام الشعار الفائز كعلامة للحقائب التي سيتم توزيعها على موظفي المجموعة.



وفي هذا السياق، قال معاذ بوخش، مدير التسويق التنفيذي في بنك الإمارات دبي الوطني: باعتبارها مجموعة مصرفية تتحلى بأعلى معايير المسؤولية المجتمعية، تفخر مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني بدعم مبادرة دبي تبادر، للاستدامة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وذلك انطلاقاً من إدراكنا لضرورة التغيير في سبيل حماية كوكبنا وضمان حياة أفضل للأجيال القادمة. وقد قمنا بإطلاق العديد من البرامج الداخلية للحد من استخدام عبوات المياه البلاستيكية المعدة للاستخدام لمرة واحدة في جميع مكاتبنا، مما يعكس التزامنا الراسخ بغرس ثقافة الاستدامة، ويتماشى مع خطة دبي 2030 وخطة دبي الحضرية 2040. ونأمل لجهودنا أن تسهم في توعية وإلهام فرق عملنا وشركائنا والمجتمع حيال اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية البيئة.

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