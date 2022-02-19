شرطة دبي تدرب 18 منتسباً في الاقتحام والمداهمة

المصدر: دبي - البيان

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شهد اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة في شرطة دبي، تخريج 18 منتسباً لدورة الاقتحام والمداهمة التخصصية، والتي عقدتها إدارة أمن وحماية الشخصيات في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، بالتعاون مع الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، في وادي الشبك، التابع لحرس الرئاسة، بحضور العقيد جمعة أحمد بطي الفلاسي، نائب مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، والعقيد عبيد مبارك بن يعروف، مدير إدارة أمن وحماية الشخصيات، والعقيد ناصر سباع، قائد الحرس الخاص.

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