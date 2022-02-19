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إكسبو 2020 دبي اليوم

شرطة دبي تدرب 18 منتسباً في الاقتحام والمداهمة

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المصدر:
  • دبي - البيان
التاريخ:
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شهد اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة في شرطة دبي، تخريج 18 منتسباً لدورة الاقتحام والمداهمة التخصصية، والتي عقدتها إدارة أمن وحماية الشخصيات في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، بالتعاون مع الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، في وادي الشبك، التابع لحرس الرئاسة، بحضور العقيد جمعة أحمد بطي الفلاسي، نائب مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، والعقيد عبيد مبارك بن يعروف، مدير إدارة أمن وحماية الشخصيات، والعقيد ناصر سباع، قائد الحرس الخاص.

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