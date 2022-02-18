«الإمارات للخدمات الصحية» تعزز مهارات التفكير التصميمي لدى الشباب

المصدر: دبي - البيان

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نظم فريق الابتكار بالتعاون مع مجلس شباب مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، والمؤسسة الاتحادية للشباب واتصالات ضمن فعاليات شهر الابتكار، ورشة عمل بعنوان «التفكير التصميمي لتمكين ودعم الشباب»، حول كيفية استخدام التفكير التصميمي في مجال الرعاية الصحية، وذلك ضمن مبادرة «نمو» التي أطلقها مجلس الشباب بالمؤسسة بهدف تزويد الشباب بالمهارات اللازمة وتوفير بيئة داعمة للابتكار.

وجاء تنظيم الجلسة ضمن حزمة من الجلسات الحوارية التي نظمها المجلس في إطار أهداف واستراتيجيات المؤسسة الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في قطاع خدمات الرعاية الصحية، وتعزيز كفاءة القطاع في الدولة، من خلال تمكين الشباب وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم الابتكارية.

وحضر ورشة العمل الدكتور يوسف السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وعدد من المدراء التنفيذيين في المؤسسة إلى جانب أعضاء المجلس.

وثمن الدكتور يوسف السركال جهود مجلس شباب مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، في تعزيز أنظمة الابتكار والإبداع لتلبية احتياجات المتعاملين، من خلال توفير بيئة عمل مواتية تتيح للشباب فرص الابتكار والكفاءة والفعالية في تطوير الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تقديم الحلول الابتكارية وتطبيق التفكير التصميمي في واقع خدمات الرعاية الصحية.

وأضاف: إن الورشة تتيح للشباب فرصة تبادل المعارف والخبرات واكتساب المهارات اللازمة لاستخدام التفكير التصميمي في مجال الرعاية الصحية، مما يسهم في الارتقاء بمفهوم الابتكار الصحي، ويرفد منظومة الخدمات الصحية بأفكار نوعية، ويعزز من دعم الكفاءات الشابة العاملة في القطاع الصحي ويصقل مهاراتها ومواهبها.

ونظم المجلس ندوة افتراضية تحت عنوان: كيف يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل الرعاية الصحية؟، سلطت الضوء على أحدث التقنيات الطبية في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وأطلعت المشاركين على ممارسات الابتكار في مجال الرعاية الصحية باستخدام الذكاء الاصطناعي، من خلال تبسيط فهم أساسياته والقدرة على ربط الذكاء الاصطناعي بالرعاية الصحية، كما استعرضت أحدث التقنيات وتأثيرها على صناعة الرعاية الصحية.

وشهد شهر الابتكار منذ انطلاقه هذا العام تحت شعار «الإمارات تبتكر»، مشاركة متميزة للمؤسسة من خلال باقة متنوعة من الفعاليات والأنشطة التفاعلية الابتكارية التي شارك فيها مجلس شباب المؤسسة، وفريق الابتكار، بما يتسق مع خطط المؤسسة وأهدافها الساعية إلى تعزيز لغة الابتكار وذلك ضمن بيئة عمل محفزة ومواتية.

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