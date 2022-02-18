قائد القوات البرية يشهد تخريج الدفعة الـ16 من مجندي الخدمة الوطنية لمدارس معهد القوات البرية

المصدر: وام

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شهد اللواء الركن سعيد راشد الشحي قائد القوات البرية تخريج الدفعة السادسة عشرة من مجندي الخدمة الوطنية لمدارس معهد القوات البرية تدريب "تخصصي" بحضور عدد من كبار ضباط وزارة الدفاع والقوات المسلحة.

بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى قائد معهد القوات البرية كلمة أشاد فيها بالاهتمام المتواصل الذي يحظى به المعهد من قبل قيادة القوات البرية في تعزيز دوره المهم في تعليم المنتسبين خلال الدورات على أحدث المهارات والتقنيات والعقائد العسكرية، ومتابعاتها المستمرة لسير الدورات في معهد القوات البرية وبالأخص دورات مجندي الخدمة الوطنية.

وقال إن انضمامكم للعمل على حماية مقدرات بلدكم والذود عن ترابة لهو شرف عظيم وإن ما تعلمتموه هنا خلال فترة الدورة يؤهلكم بالعمل على أسلحة ومعدات وحدات القوات البرية على اختلاف صنوفها.. ودعا الخريجين إلى مواصلة البحث والدراسة والتحصيل العلمي، باعتباره عماد التدريب الذي يعتبر عصب الجيوش وهو العنصر الأكثر أهمية في تحديد كفاءتها القتالية.

وفي نهاية الحفل، كرم قائد القوات البرية المتفوقين وهنأهم على التميز والتفوق، كما حثهم على مواصلة بذل الجهد والمثابرة، مؤكداً أن تكريم المتفوقين سنّة حميدة تعتمدها دولتنا الرائدة في تتويج المتقدمين على منصّة التألق والنجاح تضيء في قلوبهم دروب التوق إلى نجاحات أكبر للذود عن الوطن وحماية مكتسباته.

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