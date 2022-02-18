صقر غباش يبحث تعزيز العلاقات مع مجلس النواب العراقي

المصدر: وام

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بحث معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي ومعالي محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب في جمهوريه العراق سبل تعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات، وخاصة التعاون البرلماني وتبادل الزيارات والخبرات بما يصب في صالح البلدين والشعبين الشقيقين في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات.

جاء ذلك خلال لقاء تم على هامش أعمال المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، المنعقد في مدينة القاهرة، تحت عنوان "التضامن العربي".

حضر اللقاء وفد المجلس سعادة كل من حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس، وناصر محمد اليماحي وأحمد عبدالله الشحي وعائشة راشد ليتيم أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، وسعادة عفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

وفي بداية اللقاء رحب معالي صقر غباش برئيس مجلس النواب العراقي مثمنا مشاركتة في المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، مشيدا بعمق علاقات التعاون التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وناقش الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك والتي من أبرزها تطوير وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية وأهمية تنسيق وتوحيد المواقف والتشاور خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الدولية من خلال الدبلوماسية البرلمانية.

من جانبه أعرب محمد الحلبوسي عن خالص شكره لمعالي صقر غباش على حفاوة الاستقبال وعلى التنظيم المتميز للمؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز مختلف العلاقات الثنائية مع دولة الامارات في المجالات كافة خاصة منها البرلمانية.

وجدد معالي محمد الحلبوسي إدانته للاعتداءات الارهابية لميليشيات الحوثي على منشآت مدنية داخل دولة الامارات، معربا عن تأييده الكامل لدولة الإمارات.

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