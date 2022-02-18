صقر غباش يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع رئيس مجلس النواب المصري

المصدر: وام

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التقى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، معالي المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب بجمهورية مصر العربية وذلك على هامش أعمال المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، المنعقد في مدينة القاهرة، تحت عنوان "التضامن العربي".

حضر اللقاء كل من حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي وناصر محمد اليماحي وعبيد خلفان الغول السلامي و ناعمة عبدالرحمن المنصوري وأحمد عبدالله الشحي وعائشة راشد ليتيم أعضاء المجلس الوطني الاتحادي والدكتور عمر النعيمي الأمين العامة للمجلس، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني بالمجلس.

وفي بداية الاجتماع رحب معالي صقر غباش، بمعالي المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب المصري، ومشاركته في أعمال المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، مؤكدا أن جمهورية مصر العربية تمثل بيت كل العرب، كما ثمن جهود وتعاون مجلس النواب المصري في إنجاح هذ المؤتمر.

وأشار معالي صقر غباش، إلى قدم وعراقة الحضارة المصرية، مشيدا بحجم الإنجازات والتطورات الواسعة التي شاهدها والواضحة للعيان، مما يعكس الإنجازات والقفزات التي حققتها مصر في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين الشقيقين وتنسيق المواقف حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الامن القومي العربي والتضامن العربي، وأوجه الدعم والتعاون والتنسيق بين الجانبين في ظل العلاقات المميزة والاستثنائية التي تجمع البلدين على مختلف الصعد.

من جانبه رحب المستشار الدكتور حنفي الجبالي بزيارة معالي صقر غباش وأعضاء الوفد لجمهورية مصر العربية وإقامة المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي في القاهرة.

وأشاد معاليه بزيارته مؤخرا لدولة الامارات وحجم الإنجازات والتطور الذي شهده على أرض دولة الامارات واهتمامها بالإنسان وتنميته، كل ذلك بفضل القيادة الرشيدة التي استطاعت نقل دولة الامارات إلى مكانة متميزة يشار اليها بالبنان على مستوى العالم ودورها الملهم في تشجيع الابتكار والإبداع ومواكبة التطورات والتقنيات الحديثة، كما أشاد في هذا السياق بإكسبو 2020 دبي الذي تشارك به 195 دولة.

وأكد عمق العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين، مقدراً وقوف دولة الإمارات العربية المتحدة بجانب مصر في أصعب الظروف، ونوه بان مصر تدخل مرحلة جديدة بعد القضاء على الإرهاب والانتقال الى التعمير.

كما أكد معالي صقر غباش ثبات موقف دولة الامارات الراسخ والداعم لجمهورية مصر العربية، فهي ثقل ودعامة أساسية للأمن القومي العربي.

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