مدير تعليمة عجمان لـ (البيان): يجب مراجعة اشتراطات الأمن والسلامة بحافلات النقل المدرسي

المصدر: عجمان : أسامة أحمد

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طالب علي حسن مدير منطقة عجمان التعليمة بأهمية مراجعة اشتراطات الأمن والسلامة بحافلات نقل الطلاب المدرسية وإعادة النظر في منظومة الإجراءات الادرية والفنية وتحديث اسطول مؤسسة مواصلات الإمارات بالتقنية الحديثة التي تحول من وقوع الحوادث وبهدف تحقيق الأمن والسلامة خلال عملية نقل طلبة المدارس وايجاد حلول لتفادي وقوع حوادث د هس الطلبة مستقبلا.

وقال مدير منطقة عجمان في تصريحات خاصة لـ (البيان) عقب حادث دهس الطالبة شيخة حسن سالم أمام منزل ذويها في عجمان قبل ثلاثة أيام بواسطة حافلة مدرسية، حادث مؤسف أن تروح طالبة ضحية بواسطة حافلة تقلها، مشددا الى اهمية قيام مؤسسة مواصلات الإمارات بإعادة النظر في اشتراطات الأمن والسلامة الخاصة بتنظيم سير الحافلات المدرسية وإعادة النظر في المنظومة الإدارية والفنية الخاصة بعمل المؤسسة، من اجل تحقيق سلامة الطلبة خلال رحلتي الذهاب والإياب.

حلول جذرية

واكد على أهمية وضع حلول جذرية تسهم في الحد من الحوادث القاتلة وتوقف نزيف الدماء الطلبة على الطرقات، وأهمية توظيف التقنية الحديثة في الحافلات التي توفر الامان للطلبة خلال التنقل، وذلك من خلال تركيب اجهزة حديثة تحول من وقوع الحوادث المرورية للحافلات المدرسية.

وذكر بان حوادث دهس الطلبة مسؤولية مشتركة ما بين الشرطة والمؤسسات التعليمية ومؤسسة مواصلات الامارات الى جانب دور الاسرة ووسائل الاعلام في نشر الثقافة المرورية وتوعية المجتمع بهدف الحد من الحوادث الاليمة.

وأشار الى أهمية انتظار الأهل عودة الطلبة واستقبالهم وعدم ترك الأمر للفئات المساندة وذلك حافظا على سلامة الابناء وحمايتهم من الحوادث.

ولفت الى أهمية وجود مشرفات في الحافلات المدرسية لطلبة الحلقة الثانية، لافتا الى أن جميع المدارس الخاصة في عجمان ملزمة بوضع مشرفات خلال عملية نقل الطلبة في رحلتي الذهاب والإياب وتقوم فرق رقابية ميدانية من المنطقة التعليمة بمتابعة ومراقبة اداء حركة نقل الطلبة.

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