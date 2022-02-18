قرقاش يلتقي وزيرة الخارجية الأسترالية

المصدر: وام

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التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة.. وزيرة الشؤون الخارجية الأسترالية ماريس باين،وتبادل معه وجهات النظر بشأن آخر المستجدات والتطورات الثنائية والإقليمية.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها لما فيه المصلحة المشتركة، وآخر المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش أن الإمارات وأستراليا ترتبطان بعلاقات صداقة متميزة في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية إلى جانب التوافق الكبير في الرؤى ووجهات النظر المتعلقة بالقضايا السياسية.

وأعرب معاليه عن تقدير دولة الإمارات للموقف الأسترالي القوي والمندد بالاعتداءات الإرهابية التي استهدفت الاعيان المدنية في دولة الإمارات، ورفضها لهذا السلوك المزعزع لاستقرار المنطقة، بدورها عبرت الوزيرة الأسترالية مجدداً عن موقف استراليا الراسخ في الوقوف مع دولة الإمارات في وجه الاستهداف الإرهابي.

من جانبها أكدت الوزيرة الأسترالية عمق العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين، معربة عن تطلعها إلى مزيد من التعاون والشراكة في مختلف المجالات، كما قدمت الشكر لدولة الإمارات لدعمها الكبير في عملية إجلاء الرعايا الأستراليين من أفغانستان.

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