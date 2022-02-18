تنفيذا لتوجيهات محمد بن زايد .. "صندوق خليفة" يعلن عن تأسيس مركز لدعم الابتكار وريادة الأعمال في كينيا

المصدر: وام

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تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.. أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع اعتزامه تأسيس مركز لدعم الابتكار وريادة الأعمال في جمهورية كينيا بهدف تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات الخاصة في مجال الابتكار وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقال معالي محمد علي الشرفاء الحمادي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع.. إن المركز يهدف إلى دعم إنشاء المشاريع المبتكرة وخلق فرص عمل للشباب إضافة إلى دعم الابتكار والمشاريع الواعدة في مجال التكنولوجيا وتمكين المشاريع المبتكرة من الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية بجانب الإسهام في بناء قدرات رواد الأعمال والهيئات المحلية في جمهورية كينيا.

وأشار إلى أن المركز سيهتم بدعم المشاريع الابتكارية النوعية وتمويلها، والمساعدة في تمكين الشباب والنساء وتحفيز قدراتهم وتطوير مهاراتهم الريادية للإسهام في تنمية الاقتصاد الكيني وتطويره وتحقيق الرفاه والتمكين الاجتماعي.

وأكد معالي الشرفاء أن تأسيس هذا المركز يأتي في إطار التزام دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال المساعدة الإنمائية الرسمية للبلدان الأقل نمواً وتمكينها من تعزيز أدائها الاقتصادي بما يحقق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي الأمر الذي يؤثر بشكل إيجابي في الاقتصاد العالمي والاستقرار الدولي.

وأضاف أن فكرة التعاون بين الطرفين تقوم على نقل التجربة الناجحة لصندوق خليفة بما يضمن المساهمة في دعم الاقتصاد الكيني و تحقيق الرفاه والتمكين الاجتماعي من خلال إنشاء مؤسسة تحاكي صندوق خليفة من حيث الأهداف والمهام وآليات العمل .. موضحا أن المرحلة المقبلة ستتضمن إعداد الدراسات واعتماد الشكل القانوني والهيكل التنظيمي للمركز قبل الوصول الى الاتفاق النهائي، والذي يتضمن إنشاء مؤسسة مستقلة تهدف إلى دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنميته وتطويره.

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