عبدالله بن زايد يستقبل وزيرة خارجية أستراليا

المصدر: وام

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استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي ماريز باين وزيرة خارجية أستراليا.

جرى - خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي - بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وأستراليا وسبل تطويرها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين وشعبيهما.

كما بحث الجانبان خلال اللقاء عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي ماريز باين ..

مؤكدا على عمق علاقات الصداقة بين دولة الإمارات وأستراليا والحرص المشترك على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات.

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