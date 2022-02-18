عمل إبداعي ضمن «متحف دبي الفني» يحمل صورة حمدان بن محمد

المصدر: دبي ـ البيان

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في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سموه بتحويل دبي إلى متحف مفتوح، أعلن «براند دبي»، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالشراكة مع هيئة كهرباء ومياه دبي عن إطلاق مشروع جديد يتم من خلاله تنفيذ جدارية ضخمة في شارع الوصل، وذلك ضمن المشاريع الإبداعية التي يتولى «براند دبي» تنفيذها في هذا السياق بالتعاون مع نخبة من الفنانين الإماراتيين والعالميين.

تكوين فني

وستحمل الجدارية تكويناً فنياً إبداعياً يظهر فيه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وهو يطالع من نافذة الطائرة إنجازات دبي والتي يُرمَز لها من خلال العديد من معالمها الحضارية المعروفة عالمياً والتي تقف شاهداً على حجم التقدم الذي شهدته الإمارة على مدار عقود كثمرة لعمل دؤوب هدفه بلوغ أعلى مراتب التميز، ومنها:

برج خليفة، وبرج العرب، بالإضافة إلى أحد أهم أيقونات العمارة الحديثة في المنطقة والعالم وهو «متحف دبي للمستقبل». وستحمل الجدارية التي يصل ارتفاعها إلى 18 متراً بعرض 32 متراً، بيتاً من قصيدة «فخر الأجيال» لسمو ولي عهد دبي، عبر من خلاله عن أهمية الإنجازات الكبيرة التي ما كان لها أن تتحقق من دون رؤية وحكمة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قال فيه: «حقايق واضحه من دون ابو راشد صعب تنطال... تـباركها الـقـلـوب وتـبهـر الـناظـر مغـانـيـها».

ويأتي العمل الإبداعي ضمن المرحلة الثامنة من مبادرة «متحف دبي الفني» التي ينفذها «براند دبي» بالشراكة مع العديد من المؤسسات الرائدة المحلية، في أهم المناطق الحيوية في دبي ومنها منطقة «الوصل» التي تعد من أبرز مناطق قلب المدينة النابض.

طاقات مبدعة

شارك في تنفيذ الجدارية على محطة «هيئة كهرباء ومياه دبي» في شارع الوصل كل من الفنان العالمي لوناك، والفنان الإماراتي خالد الرمسي، والخطاط الإماراتي محمد حسين التميمي، حيث يحرص براند دبي على الاستعانة بالطاقات المبدعة المحلية والعالمية في مشاريعه المختلفة بما يتيحه هذا التعاون من تبادل الأفكار والخبرات بين المبدعين من داخل الدولة وخارجها، والاستفادة من أفضل المواهب والطاقات الخلاقة لتحقيق أفضل النتائج وفق أرقى المعايير العالمية.

تعاون متواصل

وقالت خولة المهيري، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي في هيئة كهرباء ومياه دبي: يسعدنا مواصلة وتعزيز التعاون مع «براند دبي» لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحويل دبي إلى متحف مفتوح وإبراز هويتها كواحدة من أسرع المدن نمواً في العالم وأكثرها تنوعاً من خلال هذه الجدارية التي تحمل صورة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

إضافة إلى أبرز معالم دبي التي أصبحت، في ظل القيادة الرشيدة، مدينة المستقبل، تتصدر مؤشرات التنافسية العالمية، وتقدم نموذجاً يحتذى على مستوى العالم في الريادة والتطور وتحويل التحديات إلى فرص واعدة. وستعزز الجدارية، ضمن مبادرة «متحف دبي الفني المفتوح»، على محطة هيئة كهرباء ومياه دبي في شارع الوصل، من المشهد الإبداعي للمدينة، حيث ستعبّر عن هوية دبي العصرية وما ترمز له كمركز للإبداع، كما تعكس المنجز الحضاري لدبي كمدينة تحتفي بالإبداع كقيمة حضارية وإنسانية تدعم مسيرة التنمية وتعزز سعادة الفرد والمجتمع.

نشر الإبداع

وأكدت شيماء السويدي، مدير المشاريع الإبداعية في «براند دبي» أن دعم شركاء «براند دبي» من دوائر وهيئات ومؤسسات حكومية وشبه حكومية هو محل كل ثناء وتقدير، لما لهذا الدعم من أثر في تحقيق أهداف مبادرة «متحف دبي الفني» ونشر ملامح الإبداع في مناطق مختلفة من دبي، منوهةً بالتعاون البنّاء مع هيئة كهرباء ومياه دبي، والشراكة الممتدة بين الطرفين والتي أثمرت سلسلة من الأعمال الإبداعية، في ضوء اتفاق الجانبين على أهمية مثل هذه المشاريع ودورها في إثراء المشهد الجمالي في الإمارة والاحتفاء بإنجازات وقيم مجتمع الإمارات.

ولفتت السويدي إلى حرص «براند دبي» على التعاون مع مبدعين إماراتيين وعالميين، ما يعكس نهج دبي في استقطاب المواهب والطاقات المبدعة من كل مكان في العالم، موجهةً الشكر للفنانين الذين شاركوا في تنفيذ الجدارية وما أبدوه من تعاون في التعبير عن المعاني التي تحملها بأسلوب يبرز معالم دبي والمبادرات والمشروعات المتفردة التي تم تنفيذها بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة.

يُذكر أن «براند دبي» قام بتنفيذ العديد من اللوحات الجدارية والأعمال والتكوينات الإبداعية في مناطق مختلفة من دبي وبالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية، ومن أهمها الجدارية العملاقة التي تزين «سد حتّا» وتحمل صورة المغفور لهما بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراهما، احتفاءً بذكراهما العطرة، وتعبيراً عن الوفاء والحب الذي يحمله أهل الإمارات لمؤسسي نهضتها الحديثة.

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